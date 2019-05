Premier do powodzian: Nie zostawimy Was samych sobie.

Source: President of Poland in Polish

Rząd nie zostawi państwa samych sobie – gwarantujemy wszelką pomoc, jaka będzie potrzebna dla rodzin, które ucierpiały w wyniku wylania rzek – podkreślił premier Mateusz Morawiecki. Nie możemy przewidzieć klęsk, ale musimy być i jesteśmy obecni. Chcemy pomóc najbardziej jak możemy, by mieszkańcy mogli szybko wrócić do normalnego życia – dodał.

Szef rządu zaznaczył, że do pomocy zostały skierowane najlepsze jednostki, a wszystkie służby są postawione w stan gotowości. Przekazałem wojewodom polecenie użycia wszelkich możliwych sił i środków w celu oszacowania strat, a także zabezpieczania dorobku mieszkańców – podkreślił premier. Jak zaznaczył, firmy ubezpieczeniowe i energetyczne zostały zobowiązane do tego, aby pomoc odbyła się w jak najszybszym tempie. Dostępne są też infolinie pomocowe, a poszkodowanym zapewniony został nocleg. Premier powiedział jednocześnie, że służby pozostaną na zalanych terenach aż do likwidacji skutków podtopień.

Zwracamy się również do pracodawców, aby pracownicy należący do Ochotniczej Straży Pożarnej, która współpracuje z Państwową Strażą Pożarną, mogli dołączyć do akcji ratunkowej – podkreślił szef rządu.

Mateusz Morawiecki podziękował strażakom, policjantom i żołnierzom za ich ofiarną służbę i pomoc mieszkańcom.

Wcześniej, w Warszawie, szef rządu wziął udział w wideokonferencji z wojewodami z regionów, w których wystąpiły intensywne deszcze i podtopienia. Musimy mieć pewność, że sytuacja jest pod kontrolą, a integracja działań pomiędzy poszczególnymi służbami jest wykonywana we właściwy sposób – zaznaczył premier.

MIL OSI