А. Шевченко: Для реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» важно участие жителей в благоустройстве на местах

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы и эксперты рассмотрели практику применения проекта в муниципальных образованиях.

В Совете Федерации прошел «круглый стол» на тему «О ходе реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Провел заседание первый заместитель председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко. ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области

Важная роль в обеспечении прорывного развития страны отведена регионам и муниципалитетам

«Достижение целей повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека требует консолидации усилий органов власти всех уровней и активного вовлечения граждан», — заявил сенатор.

По его словам, важная роль в обеспечении прорывного развития страны отведена регионам и муниципалитетам: именно на их плечи ложится реализация масштабных инфраструктурных задач.

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Андрей Шевченко проинформировал, что вопросы благоустройства территорий муниципальных образований, формирования комфортной городской среды, находятся в поле зрения Комитета СФ не первый год. Новый одноименный федеральный проект предусматривает увеличение финансирования почти в два раза (согласно паспорту проекта на 2019 год предусматривается выделение только из средств федерального бюджета 46,4 млрд. руб.). «Останавливаться на достигнутом нельзя, поэтому предлагаю рекомендовать Правительству при формировании проекта федерального бюджета на последующие годы исходить из приоритетности увеличения размера выделяемых субсидий».

Андрей Шевченко назвал важнейшим фактором реализации проекта — участие жителей в реализации мероприятий по благоустройству. «Президент России неоднократно отмечал необходимость выстраивания эффективной «обратной связи» между жителями и муниципальными властями. Для нас особую важность приобретает внедрение в регионах института рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке». По информации Министерства строительства и ЖКХ России наибольшую популярность рейтинговое голосование получило в Вологодской области, Ненецком автономном округе и Республике Северной Осетии – Алании.

«Круглый стол» на тему «О ходе реализации проекта «Формирование комфортной городской среды»

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«Круглый стол» на тему «О ходе реализации проекта «Формирование комфортной городской среды»

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«Круглый стол» на тему «О ходе реализации проекта «Формирование комфортной городской среды»

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«Круглый стол» на тему «О ходе реализации проекта «Формирование комфортной городской среды»

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«Круглый стол» на тему «О ходе реализации проекта «Формирование комфортной городской среды»

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«Круглый стол» на тему «О ходе реализации проекта «Формирование комфортной городской среды»

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«Круглый стол» на тему «О ходе реализации проекта «Формирование комфортной городской среды»

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Парламентарий обратил внимание, что Правилами предоставления и распределения субсидий, выделяемых в рамках федерального проекта, предусмотрено обязательное 20-процентное софинансирование собственниками помещений многоквартирных домов перечня дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий. Регионы обращают внимание на то, что такой высокий уровень снижает заинтересованность жителей по участию в проекте. Также в Комитет СФ поступали сообщения о слишком коротком сроке, который отводится на заключение соглашений по благоустройству дворовых и общественных территорий.

Андрей Шевченко подчеркнул, что на реализацию проекта существенно влияет специфика того или иного региона. Например, особые климатические условия северных регионов, удаленность населенных пунктов и ограниченная транспортная доступность, короткий летний сезон значительно сужают сроки проведения работ в рамках проекта и увеличивают их стоимость.

В ходе заседания была рассмотрена практика применения федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в муниципальных образованиях в 2019 г.

В обсуждении приняли участие члены Совета Федерации, заместитель председателя комитета Государственной Думы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев, депутаты Государственной Думы, статс-секретарь – заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Татьяна Костарева, представители профильных министерств и ведомств, исполнительных и законодательных органов власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, общественных организаций и научного сообщества.

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