В Калужской области члены организованной группы осуждены к длительным срокам лишения свободы за совершение разбойного нападения

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Дзержинский районный суд Калужской области вынес приговор по уголовному делу в отношении четырех граждан Республики Таджикистан. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пп. «а,в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбойное нападение).

В суде установлено, что организованная группа, в которую входили девять граждан Республики Таджикистан, летом 2017 года, вооружившись различными предметами, которые использовали в качестве оружия, совершила разбойное нападение с незаконным проникновением в жилище на проживающих в доме в с. Учхоз Дзержинского района Калужской области.

В ходе разбойного нападения членами организованной группы в отношении проживающих в доме было применено физическое насилие опасное для жизни и здоровья, в результате которого двум потерпевшим причинен вред здоровью различной степени тяжести, один убит на месте, совершено хищение крупной суммы денежных средств.

Суд приговорил злоумышленников к лишению свободы на сроки от 9 до 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и со штрафом в размере от 100 тыс. до 120 тыс. рублей.

Кроме того, судом с осужденных в пользу потерпевших взыскан материальный и моральный ущерб, который подлежит возмещению в солидарном порядке.

В отношении пятого члена организованной группы, совершившего в ходе разбоя убийство человека, дело рассматривается судом отдельно.

Остальные члены организованной группы установлены, они объявлены в розыск.

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