В Минспорте России обсудили готовность к финальному этапу IX летней Спартакиады учащихся России

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 23 мая, в Министерстве спорта Российской Федерации состоялось заседание Организационного комитета IX летней Спартакиады учащихся России 2019 года.

Мероприятие прошло под председательством заместителя Министра спорта Российской Федерации Сергея Косилова и при участии руководства Федерального центра подготовки спортивного резерва и представителей спортивных ведомств 13 регионов России, в которых пройдут финальные соревнования Спартакиады.

В ходе заседания были заслушаны доклады о готовности спортивных объектов к проведению соревнований, организации мест проживания и питания спортсменов и судей, безопасности и медицинском обеспечении, освещении состязаний в средствах массовой информации, а также о порядке финансирования финального этапа.

Финальные соревнования IX летней Спартакиады учащихся России 2019 года пройдут с 5 июня по 15 августа в Москве, Санкт-Петербурге, Республике Мордовия, Чувашской Республике, Республике Татарстан, Московской, Пензенской, Свердловской, Вологодской, Белгородской, Саратовской и Новгородской областях.

Участники состязаний разыграют медали в 42 видах спорта.

Торжественная церемония открытия финальных соревнований IX летней Спартакиады учащихся России состоится 7 июня в Саранске (Республика Мордовия).

Спартакиада учащихся России – комплексные соревнования, которые являются важной составляющей подготовки спортивного резерва, и проводятся в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2013 г. № 1722-р о регулярном проведении Всероссийской спартакиады между субъектами Российской Федерации по летним и зимним видам спорта среди различных групп и категорий населения.

Общее руководство организацией состязаний осуществляют Министерство спорта Российской Федерации, Федеральный центр подготовки спортивного резерва, органы исполнительной власти регионов России в области физической культуры и спорта и общероссийские спортивные федерации при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

Пресс-служба Минспорта России

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