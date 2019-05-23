В Минспорте России обсудили готовность к финальному этапу IX летней Спартакиады учащихся России

Source: Russia Ministry of Sport
Сегодня, 23 мая, в Министерстве спорта Российской Федерации состоялось заседание Организационного комитета IX летней Спартакиады учащихся России 2019 года.
Мероприятие прошло под председательством заместителя Министра спорта Российской Федерации Сергея Косилова и при участии руководства Федерального центра подготовки спортивного резерва и представителей спортивных ведомств 13 регионов России, в которых пройдут финальные соревнования Спартакиады.
В ходе заседания были заслушаны доклады о готовности спортивных объектов к проведению соревнований, организации мест проживания и питания спортсменов и судей, безопасности и медицинском обеспечении, освещении состязаний в средствах массовой информации, а также о порядке финансирования финального этапа.
Финальные соревнования IX летней Спартакиады учащихся России 2019 года пройдут с 5 июня по 15 августа в Москве, Санкт-Петербурге, Республике Мордовия, Чувашской Республике, Республике Татарстан, Московской, Пензенской, Свердловской, Вологодской, Белгородской, Саратовской и Новгородской областях.
Участники состязаний разыграют медали в 42 видах спорта.
Торжественная церемония открытия финальных соревнований IX летней Спартакиады учащихся России состоится 7 июня в Саранске (Республика Мордовия).
Спартакиада учащихся России – комплексные соревнования, которые являются важной составляющей подготовки спортивного резерва, и проводятся в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2013 г. № 1722-р о регулярном проведении Всероссийской спартакиады между субъектами Российской Федерации по летним и зимним видам спорта среди различных групп и категорий населения.
Общее руководство организацией состязаний осуществляют Министерство спорта Российской Федерации, Федеральный центр подготовки спортивного резерва, органы исполнительной власти регионов России в области физической культуры и спорта и общероссийские спортивные федерации при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.
Пресс-служба Минспорта России