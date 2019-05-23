В. Рязанский: За 50 лет работы Российская международная академия туризма превратилась в ведущее учебное заведение отрасли

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в мероприятиях, посвященных 50-летнему юбилею Академии.

Председатель Комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 50-летию Российской международной академии туризма (РМАТ).

В систему непрерывного профессионального образования интегрированы программы повышения квалификации, профессиональной переподготовки, изучение иностранных языков

По словам главы профильного Комитета СФ, система непрерывного профессионального образования, созданная в РМАТ в период становления, зарекомендовала себя за долгие годы и в настоящее время представлена всеми уровнями, начиная с программ среднего профессионального образования и продолжая программами высшего образования на уровне бакалавриата, магистратуры и аспирантуры.

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«В систему непрерывного профессионального образования интегрированы программы повышения квалификации, профессиональной переподготовки, изучение иностранных языков, зарубежные стажировки, международные программы академической мобильности и многие другие образовательные «продукты», формирующие и развивающие настоящего профессионала», — пояснил Валерий Рязанский.

Сенатор подчеркнул, что за 50 лет своей работы из Центральных туристских курсов Центрального совета по туризму и экскурсиям Академия превратилась в ведущее учебное заведение высшего образования туристской отрасли, выпускники которого составляют передовой отряд гостиничной индустрии и санаторно-курортного комплекса страны.

«Академия громко заявила о себе и на международном уровне, активно сотрудничая с престижными университетами Франции, Италии, Финляндии, Литвы», — отметил законодатель.

Валерий Рязанский пожелал профессорско-преподавательскому составу творческих успехов, а студентам – стремления активно впитывать знания и успешно осваивать практические навыки по избранной специальности.

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