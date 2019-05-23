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#НПО Энергомаш#главное23.05.2019 16:31

Департамент образования Воронежской области и НПО Энергомаш подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение о сотрудничестве по образовательным программам фонда «Талант и успех» заключили Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области и НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко.

Олег Николаевич Мосолов, руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области и Наталья Анатольевна Егоренкова, заместитель генерального директора по персоналу и социальной политике НПО Энергомаш им. академика В.П. Глушко с участием Олега Михайловича Лебедева, заместителя исполнительного директора по персоналу АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (АО КБХА) подписали двухстороннее соглашение и провели встречу о реализации программы научно-технологического и образовательного сотрудничества.Подписанное соглашение определяет участие талантливых детей Воронежской области, отобранных из числа участников образовательных программ «Сириус», в программах НПО Энергомаш «Путь к успеху», с участием предприятий Интегрированной структуры ракетного двигателестроения Воронежской площадки.Со школьниками 8-11 классов, проявляющих технические способности, будут работать специалисты предприятий ИСРД (в Воронеже – КБХА), и вузов-партнеров – для оказания им содействия в развитии, дальнейшем обучении и построении успешной карьеры на предприятиях ИСРД. Фонд «Талант и успех» является учредителем центра «Сириус», который осуществляет отбор талантливых детей на всей территории России, проводит образовательные и технические смены на своей территории.

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