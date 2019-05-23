И. Гехт: Мы должны создать организованную, эффективную систему раздельного сбора отходов

Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации обсудили вопросы законодательного обеспечения сферы обращения с вторичными ресурсами на основе вовлечения отходов производства и потребления в хозяйственный оборот.

Заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт ГехтИрина Альфредовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области провела «круглый стол» на тему «Перспективы развития законодательного обеспечения сферы обращения с вторичными ресурсами на основе вовлечения отходов производства и потребления в хозяйственный оборот».

Сенатор обратила внимание, что в России еще только предстоит создать эффективную систему, позволяющую минимизировать количество захораниваемых отходов при условии максимального обеспечения ресурсосбережения, повторного вовлечения в хозяйственный оборот утилизируемых компонентов отходов и превращения отходов во вторичное сырье для изготовления новой продукции и получения энергии.

«Круглый стол» на тему «Перспективы развития законодательного обеспечения сферы обращения с вторичными ресурсами на основе вовлечения отходов производства и потребления в хозяйственный оборот»

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Ирина Гехт

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Виктор Павленко

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«Круглый стол» на тему «Перспективы развития законодательного обеспечения сферы обращения с вторичными ресурсами на основе вовлечения отходов производства и потребления в хозяйственный оборот»

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«Круглый стол» на тему «Перспективы развития законодательного обеспечения сферы обращения с вторичными ресурсами на основе вовлечения отходов производства и потребления в хозяйственный оборот»

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Виктор Озеров

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«Круглый стол» на тему «Перспективы развития законодательного обеспечения сферы обращения с вторичными ресурсами на основе вовлечения отходов производства и потребления в хозяйственный оборот»

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«Круглый стол» на тему «Перспективы развития законодательного обеспечения сферы обращения с вторичными ресурсами на основе вовлечения отходов производства и потребления в хозяйственный оборот»

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Владимир Городецкий

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«Круглый стол» на тему «Перспективы развития законодательного обеспечения сферы обращения с вторичными ресурсами на основе вовлечения отходов производства и потребления в хозяйственный оборот»

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«Круглый стол» на тему «Перспективы развития законодательного обеспечения сферы обращения с вторичными ресурсами на основе вовлечения отходов производства и потребления в хозяйственный оборот»

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«Одной из причин низкого уровня вовлечения отходов в хозяйственный оборот является отсутствие организованной, эффективной системы раздельного сбора отходов, а также законодательного регулирования сферы обращения с вторичными ресурсами», — считает парламентарий.

В ходе заседания было отмечено, что при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг в различных отраслях образуются побочные продукты, которые автоматически попадают в категорию отходов производства, и при обращении с ними предъявляются требования законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления, исполнение которых связано с финансовыми расходами.

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Во многих случаях побочные продукты обладают ресурсной ценностью, фактически являются вторичными ресурсами и могут быть вовлечены в экономический оборот. Наиболее остро данный вопрос стоит в отношении таких побочных продуктов, как фосфогипс, образуемый при производстве фосфорных удобрений, металлургические шлаки, золошлаки от сжигания каменного и бурого угля. Так, фосфогипс пригоден для мелиорации и рекультивации земель, обустройства оснований автомобильных дорог.

Необходимо в приоритетном порядке рассмотреть проект закона, направленного на регулирование обращения вторичных ресурсов

Хозяйствующие субъекты предпринимают попытки применения вышеуказанных и иных побочных продуктов для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, но сталкиваются с предписаниями государственных надзорных органов, обязывающих предварительно выполнить в отношении побочных продуктов требования, предусмотренные законодательством об отходах производства и потребления.

Вместе с тем отнесение вторичных ресурсов к категории «отходы» не соответствует их признакам, а также содержанию возникающих правоотношений. При этом вторичные ресурсы не являются целью производства, к ним не предъявляются требования по качеству, как к запланированной продукции.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о целесообразности рассмотрения вопроса выделения вторичных ресурсов, образующихся на производстве, в новую категорию результатов производственной деятельности и установления в отношении них отдельного правового режима регулирования.

Как считают участники заседания, для достижения этой цели представляется необходимым формирование самостоятельного законодательства Российской Федерации о вторичных ресурсах.

По итогам обсуждения участники «круглого стола» рекомендовали Федеральному Собранию в приоритетном порядке рассмотреть проект закона, направленного на регулирование обращения вторичных ресурсов.

В свою очередь, Правительству РФ предлагается ускорить подготовку законопроекта, направленного на регулирование обращения вторичных ресурсов и стимулирование спроса на продукцию из них. В законе, в частности, надо предусмотреть решение ряда вопросов, таких как введение понятийного аппарата в части терминов «вторичные ресурсы», «вторичные материальные ресурсы», «вторичные энергетические ресурсы», «вторичное сырье», установить критерии идентификации вторичного сырья и условий, при которых отходы, предназначенные к использованию в качестве вторичных ресурсов, утрачивают статус отходов.

Требуется установить требования к хозяйствующим субъектам при обращении с вторичными ресурсами, создать систему учета и отчетности по видам вторичного сырья, ввести меры экономического стимулирования в области обращения с вторичными ресурсами, включая создание системы государственных закупок на продукцию, изготовленную из вторичного сырья и др.

Также предложено продумать возможность реализации мер по экономическому стимулированию деятельности по вовлечению вторичных ресурсов в хозяйственный оборот и вопрос создания Единой Ассоциации переработчиков вторичных материальных ресурсов в целях формирования объединения предпринимательского сообщества, занятого в сфере переработки отходов производства и потребления.

В работе приняли участие заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Владимир Городецкий, ГородецкийВладимир Филипповичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новосибирской области члены Совета Федерации Елена Зленко, ЗленкоЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа Виктор Озеров, ОзеровВиктор Алексеевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Хабаровского края Виктор Павленко. ПавленкоВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Архангельской области

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