К. Косачев принял участие в XIV Евразийском Медиа Форуме, начавшем свою работу 23 мая в Алматы

Source: Russia – Council of the Federation

Приветствие участникам Форума направила Председатель СФ.

Председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл принял участие в XIV Евразийском Медиа Форуме, начавшем свою работу 23 мая в Алматы (Республика Казахстан). По поручению Председателя СФ Валентины Матвиенко он огласил ее приветствие участникам Форума.

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В тексте приветствия, в частности, отмечается, что Евразийский Медиа Форум неслучайно проходит ежегодно именно в Республике Казахстан, являющейся инициатором и вдохновителем евразийской интеграции.

В приветствии Председателя СФ также подчеркивается, что Евразийский Медиа Форум является одним из эффективных инструментов реализации задачи формирования Евразийского экономического союза как одного из наиболее значимых центров развития современного мира, открытого для взаимовыгодного и равноправного сотрудничества с внешними партнерами и выстраивания новых форматов взаимодействия.

Состоялась отдельная встреча Константина Косачева с Председателем Сената Казахстана Даригой Назарбаевой, которая с самого начала организации Форума является председателем Оргкомитета по его проведению.

Встреча Константина Косачева с Председателем Сената Казахстана Даригой Назарбаевой

В ходе обстоятельной беседы обсуждались перспективы двустороннего межпарламентского сотрудничества, а также взаимодействие двух стран и парламентов в многосторонних организациях, таких как МПС и ШОС.

Евразийский Медиа Форум проводится с 2002 года. В текущей сессии принимает участие более 700 политиков, общественных деятелей, журналистов и экспертов из 60 стран, включая Российскую Федерацию.

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