Source: Russia – Council of the Federation

В рамках подготовки 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове проходит международная научно-практическая конференция «Северная Европа, Псков и Ганзейский союз в прошлом и настоящем».

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области Елена Бибикова БибиковаЕлена Васильевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области в ходе работы в регионе провела «круглый стол» на тему «Роль женщин в Ганзейском союзе Нового времени».

В рамках подготовки 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове проходит международная научно-практическая конференция «Северная Европа, Псков и Ганзейский союз в прошлом и настоящем».

Ганзейское сообщество является крупнейшим общественным объединением в Европе и охватывает более 20 млн человек, представляющих разные города, страны, культуры и традиции. Ежегодно в одном из городов Новой Ганзы проходит международный фестиваль «Ганзейские дни Нового времени». В июне 2019 года гостей принимает город Псков.

«Новая Ганза ставит перед собой задачу сохранить традиции общего образа жизни и культуры в ганзейских городах, внести вклад в экономическое, культурное, социальное и политическое единство Европы. Сегодня, в 21 веке, женщина доказала свою состоятельность не только как мать или хозяйка, но и как успешный предприниматель, менеджер, государственный деятель. И Ганзейский союз Нового времени – отличная площадка для того, чтобы женщины могли реализовать себя во всех сферах общественной жизни»,- считает Елена Бибикова.

Встреча женщин была направлена на развитие идей и задач Евразийского женского форума, на совершенствование условий для развития женского лидерства в городах Ганзейского союза и на стимулирование активности женщин, на их самореализацию. В ходе «круглого стола» участники обсудили формирование условий для развития женского предпринимательства, социальную активность, как ресурс развития общества, развитие туризма приграничных стран и расширение международных связей.

«Помыслы и стремления женщин всегда направлены на мир, взаимное уважение и бережное отношение к духовным и нравственным ценностям и традициям. Формируя атмосферу доверия и взаимопонимания, женщины способствуют конструктивному диалогу между нациями, религиями и культурами»,- отметила сенатор.

В «круглом столе» приняли участие члены Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Екатерина Лахова и Ольга Старостина, гости из разных регионов России и зарубежных стран.

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