Определен победитель конкурса на присвоение статуса гарантирующего поставщика на территории Республики Калмыкия

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 23 мая. – В соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442, приказом Минэнерго России от 11 апреля 2019 г. № 344 «О проведении конкурса на присвоение статуса гарантирующего поставщика на территории Республики Калмыкия», а также на основании протокола заседания комиссии по проведению конкурсов на присвоение статуса гарантирующего поставщика от 20 мая 2019 г. № 09-910пр, Минэнерго России признает победителем конкурса на присвоение статуса гарантирующего поставщика на территории Республики Калмыкия общество с ограниченной ответственностью «СК-Энергосбыт».

Результаты сводного рейтинга заявителей по итогам проведения конкурса на присвоение статуса гарантирующего поставщика на территории Республики Калмыкия:

№

Наименование заявителей – участников конкурса

Рейтинг заявителя

Значения составляющих сводного рейтинга

Д

Ir

1.

ООО «СК-Энергосбыт

41,00

41 003 189,1

0,00

где:

Д – размер денежных средств, указанных в заявке на участие в конкурсе, которые заявитель обязуется в случае признания его победителем конкурса предложить в оферте, направляемой кредиторам заменяемого гарантирующего поставщика, в счет уступки их требований по оплате всей или части суммы задолженности, указанной в абзаце двенадцатом пункта 207 Основных положений, рублей;

Ir – штрафной индекс, который равен 1000 в случае внесения сведений о заявителе в реестр недобросовестных участников конкурсов или 0 в случае отсутствия сведений о заявителе в указанном реестре.



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