Определен победитель конкурса на присвоение статуса гарантирующего поставщика на территории Республики Калмыкия

Source: Russia Ministry of Energy
Москва, 23 мая. – В соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442, приказом Минэнерго России от 11 апреля 2019 г. № 344 «О проведении конкурса на присвоение статуса гарантирующего поставщика на территории Республики Калмыкия», а также на основании протокола заседания комиссии по проведению конкурсов на присвоение статуса гарантирующего поставщика от 20 мая 2019 г. № 09-910пр, Минэнерго России признает победителем конкурса на присвоение статуса гарантирующего поставщика на территории Республики Калмыкия общество с ограниченной ответственностью «СК-Энергосбыт».
Результаты сводного рейтинга заявителей по итогам проведения конкурса на присвоение статуса гарантирующего поставщика на территории Республики Калмыкия:
№
Наименование заявителей – участников конкурса
Рейтинг заявителя
Значения составляющих сводного рейтинга
Д
Ir
1.
ООО «СК-Энергосбыт
41,00
41 003 189,1
0,00
где:
Д – размер денежных средств, указанных в заявке на участие в конкурсе, которые заявитель обязуется в случае признания его победителем конкурса предложить в оферте, направляемой кредиторам заменяемого гарантирующего поставщика, в счет уступки их требований по оплате всей или части суммы задолженности, указанной в абзаце двенадцатом пункта 207 Основных положений, рублей;
Ir – штрафной индекс, который равен 1000 в случае внесения сведений о заявителе в реестр недобросовестных участников конкурсов или 0 в случае отсутствия сведений о заявителе в указанном реестре.