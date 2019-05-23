О торжественном заседании Национальной комиссии Беларуси по делам ЮНЕСКО

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

23-05-2019

23 мая 2019 г. в Национальной библиотеке Беларуси под председательством Министра иностранных дел Республики Беларусь, Председателя Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО Владимира Макея состоялось торжественное открытое заседание Национальной комиссии, посвященное 65-летию членства нашей страны в Организации.

В мероприятии приняли участие заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Игорь Петришенко, нынешние и бывшие члены Национальной комиссии, руководители органов государственного управления, учреждений культуры и образования, представители Секретариата ЮНЕСКО, Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, а также дипломатического корпуса, аккредитованного в Беларуси.

В своем выступлении В.Макей подвел итоги 65-летнего сотрудничества нашей страны с ЮНЕСКО, обозначив перспективные цели и задачи взаимодействия с Организацией на ближайшую перспективу.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Беларусь активно участвует в большинстве крупных проектов и программ ЮНЕСКО. Он акцентировал, что в 2017 году Беларусь в пятый раз была избрана в руководящий орган ЮНЕСКО – Исполнительный совет. «Это не только свидетельство авторитета страны на международной арене, но еще и верный знак высокой оценки заслуг нашего государства в области сохранения и развития национального потенциала в сферах образования, науки, культуры и информации», – подчеркнул Министр.

В ходе заседания особое внимание было уделено вопросам сотрудничества Беларуси с ЮНЕСКО в сфере культуры, рассмотрен вопрос участия страны в таких программах Организации, как «Информация для всех», «Память мира», «Развитие коммуникации», отмечена важность вовлечения молодежи в продвижение идеалов ЮНЕСКО.

В рамках заседания Национальная библиотека Беларуси представила созданный при поддержке МИД виртуальный проект, посвященный 65-летию вступления нашей страны в ЮНЕСКО.

Программа торжественного мероприятия включала также концерт студенческого симфонического оркестра Белорусской государственной академии музыки и открытие фотовыставки «Беларусь – ЮНЕСКО: 65 лет успешного сотрудничества».

Секретариат Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО презентовал издание «Беларусь и ЮНЕСКО: 65 лет сотрудничества» с кратким обзором истории взаимодействия нашей страны с Организацией и наиболее значимых результатов совместной деятельности. Издание подготовлено при содействии РОО «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» и Издательства «Четыре четверти».

MIL OSI