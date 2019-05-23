Переговоры с Президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо

Source: President of Russia – Kremlin

Обсуждались перспективы развития двустороннего сотрудничества, вопросы региональной повестки дня.

По итогам переговоров подписан пакет документов.

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Начало беседы с Президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо

В.Путин: Уважаемый господин Президент!

Я очень рад Вас видеть. Вы не в первый раз в нашей стране. И мы не в первый раз встречаемся, поэтому очень рад возможности продолжить наши контакты.

Между нашими странами всегда были дружеские отношения, они развиваются именно в таком ключе на протяжении уже 55 лет. У нас наблюдается рост товарооборота – свыше 60 процентов, – хотя, к сожалению, абсолютные величины пока являются скромными. Но есть хороший потенциал в целом ряде отраслей, включая энергетику, перерабатывающую промышленность, сельское хозяйство. Уверен, что все эти вопросы нам удастся обсудить в ходе вашего визита. Он довольно насыщенный, действительно, в полном смысле этого слова рабочий визит.

И конечно, мы будем рады видеть Вас на первом саммите «Россия – Африка» в октябре, осенью этого года, в городе Сочи.

Добро пожаловать, господин Президент.

Продолжение следует.

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