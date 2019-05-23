Поздравление Премьер-министру Индии Нарендре Моди

Source: President of Russia – Kremlin

«Убежден, что и далее в качестве Премьер-министра Индии Вы будете способствовать укреплению многовековой дружбы между нашими народами, всемерному развитию особо привилегированного стратегического партнерства России и Индии», – подчеркнул в поздравлении глава Российского государства.

В.Путин подтвердил готовность к продолжению плодотворных личных контактов с Н.Моди и совместной работы как по наращиванию всего комплекса двусторонних связей, так и конструктивного взаимодействия в международных делах.

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