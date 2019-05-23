Source: Russia Federal Space

#ЦПК#главное#пилотируемая космонавтика23.05.2019 16:54

Президент России наградил Героев космоса

Сегодня в Екатерининском зале Кремля состоялась церемония вручения государственных наград Российской Федерации. Ордена, медали и нагрудные знаки к почётным званиям получили выдающиеся россияне, в том числе космонавты отряда космонавтов Роскосмоса.

«Передовые инновации науки и техники всегда открывает космическая отрасль, – подчеркнул Владимир Владимирович Путин. – Её продвигают преданные своему делу люди. Многие из них участвуют в орбитальных полётах, выполняют сложнейшие задания. Профессия космонавта стала уже привычной, но по-прежнему остаётся, без всяких сомнений, героической».

Орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени награждён Герой Российской Федерации, лётчик-космонавт РФ Фёдор Юрчихин, совершивший пять экспедиций на МКС и девять выходов в открытый космос. Ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени удостоены Герои Российской Федерации, лётчики-космонавты РФ Андрей Борисенко и Олег Новицкий, совершившие по два космических полёта.

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