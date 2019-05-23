С. Леонов: Смоленские медики уделяют большое внимание изучению вопросов антимикробной резистентности

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в открытии XXI Международного конгресса МАКМАХ по антимикробной терапии и клинической микробиологии.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Смоленской области Сергей Леонов ЛеоновСергей Дмитриевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Смоленской области принял участие в открытии XXI Международного конгресса МАКМАХ по антимикробной терапии и клинической микробиологии. Мероприятие состоялось в Москве.

Приветствуя участников конгресса, сенатор отметил, что в его работе участвуют представители многих стран со всего мира. «Это еще раз подчеркивает, что для медицинского научного сообщества нет границ и политических противоречий и во главу угла ставится здоровье человека», — сказал парламентарий.

Сергей Леонов сообщил, что форум организован по инициативе Смоленского государственного медицинского университета и НИИ Антимикробной химиотерапии.

Смоленск можно назвать мировым законодателем мод в сфере изучения антимикробной резистентности

«Смоленск можно назвать мировым законодателем мод в сфере изучения антимикробной резистентности», — сказал сенатор. По его словам, в регионе создана карта антимикробной резистентности, которая позволяет определять устойчивость инфекций к антибиотикам. В Смоленске находится единственный в Восточной Европе центр, сотрудничающий со Всемирной организацией здравоохранения по этой проблеме, подчеркнул парламентарий.

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