French News: 23 mai 2019 | Recours constitutionnel formé contre le refus d’exécution dans le cadre d’une procédure de forclusion

Si une juridiction exécutive refuse d’imposer une injonction provisoire au motif que l’intéressé peut se suicider en la plaçant temporairement avant de l’attribuer, elle doit veiller à ce que les autorités compétentes agissent en temps utile. C’est pour cette raison que la troisième chambre du deuxième sénat de la Cour constitutionnelle fédérale, avec la décision de ce jour relative au recours constitutionnel, a accordé à un débiteur exécutoire à qui l’on avait refusé l’exécution dans une procédure d’enchère obligatoire conformément au § 765a ZPO. La chambre a annulé la décision de la cour d’appel et a renvoyé l’affaire pour une nouvelle décision. La décision ne montre pas que le Tribunal a soigneusement examiné et notamment assuré qu’il avait pris les précautions appropriées pour lutter efficacement contre le suicide.

