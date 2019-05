French News: À Minsport, en Russie, la préparation à la phase finale des IXes Jeux d’été des étudiants russes a été discutée.

Source: Ministère des sports de Russie

Aujourd’hui, le 23 mai, une réunion du comité d’organisation de la 9ème édition de la Spartakiade d’été des étudiants russes de 2019 s’est tenue au ministère des Sports de la Fédération de Russie.

L’événement était présidé par le vice-ministre des Sports de la Fédération de Russie, Sergueï Kossilov, avec la participation des dirigeants du Centre fédéral pour la formation des réserves sportives et des représentants des départements des sports de 13 régions de Russie, qui organiseront les derniers Jeux des Jeux.

Au cours de la réunion, des comptes rendus sur l’état de préparation des installations sportives à l’organisation de compétitions, l’organisation des lieux de résidence et l’alimentation des athlètes et des juges, la sécurité et les soins médicaux, la couverture des compétitions dans les médias ainsi que la procédure de financement de la phase finale ont été entendus.

Les compétitions finales de la IX Spartakiade d’été des élèves de Russie en 2019 se dérouleront du 5 juin au 15 août à Moscou, Saint-Pétersbourg, la République de Mordovie, la République de Tchouvache, la République de Tatarstan, les régions de Moscou, Penver, Sverdlovsk, Vologda, Belgorod, Saratov et Novgorod.

Les compétiteurs s’affronteront pour des médailles dans 42 sports.

La cérémonie d’ouverture des compétitions finales des IXes Jeux d’été des étudiants russes aura lieu le 7 juin à Saransk (République de Mordovie).

Les Jeux olympiques des étudiants russes sont des compétitions complexes qui constituent un élément important de l’entraînement des réserves sportives et se déroulent conformément à l’arrêté du gouvernement de la Fédération de Russie du 26 septembre 2013 n ° 1722 relatif à la tenue régulière des Jeux olympiques panrusses entre les sujets de la Fédération de Russie en été et en sports d’hiver. différents groupes et catégories de la population.

La direction générale de l’organisation des compétitions est assurée par le ministère des Sports de la Fédération de Russie, le Centre fédéral de formation des réserves sportives, les autorités exécutives des régions de la Russie dans le domaine de la culture physique et des sports et des fédérations sportives entièrement russes, avec le soutien du ministère de l’Education de la Fédération de Russie.

