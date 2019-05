French News: A partir du 2 juin, Aeroflot ouvre des vols directs entre Volgograd et Sotchi

Source: France Aeroflot

23 mai 2019, Moscou. – Aeroflot ouvre ses propres vols interrégionaux en route Volgograd – Sotchi – Volgograd. Sur la ligne, des avions modernes Boeing 737 seront utilisés, ainsi que des vols quotidiens entre Volgograd et Sochi, du 2 juin au 1er octobre 2019, selon l’horaire suivant:

Direction

Vol

Heure de départ *

Heure d’arrivée *

Jours de vol

Volgograd – Sotchi

SU2826

02:55

03h35

tous les jours

Sotchi – Volgograd

SU2827

04h35

07h10

tous les jours

* L’heure locale est indiquée. Les nouveaux vols relieront directement les grandes villes du sud de la Russie, en contournant Moscou. Le développement du transport aérien interrégional en dehors de la capitale permettra à Aeroflot de remplir la tâche fixée par le gouvernement de la Fédération de Russie – augmenter d’un tiers la mobilité aérienne de la population du pays d’ici 2024. Aeroflot élargit constamment son réseau de lignes et augmente la fréquence des vols à destination de destinations populaires. Durant la saison estivale de 2019, la plus grande compagnie aérienne russe exploite ses propres vols sur 159 liaisons, dont 58 en Russie. La géographie des vols couvre 54 pays.Vous pouvez obtenir des informations complémentaires en appelant le centre de réservation et d’information Aeroflot 24 heures sur 24: +7 (495) 223-5555 (Moscou), 8 (800) 444-5555 (sans frais en Russie), * 555 (pour les téléphones mobiles) AEROFLOT est l’une des 20 plus grandes compagnies aériennes au monde, Aeroflot possède la flotte d’avions la plus récente au monde parmi toutes les compagnies aériennes avec plus de cent appareils. En 2018, Aeroflot a transféré 35,8 millions de personnes et compte 55,7 millions de compagnies aériennes du groupe Aeroflot, ce qui lui confère quatre étoiles de la part de la société de conseil britannique Skytrax. À sept reprises, il a reçu le Skytrax World Airline Awards dans la catégorie ” La meilleure compagnie aérienne d’Europe de l’Est “et a également reçu la note” cinq étoiles “de l’American Aviation Association APEX. Aeroflot est la marque d’aviation la plus reconnaissable au monde selon l’agence Brand Finance. Selon la société américaine de conseil Bain & Company, la compagnie aérienne se classe au quatrième rang des numérisations numériques parmi toutes les compagnies aériennes du monde.

MIL OSI