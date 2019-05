French News: A. Shevchenko: Pour la mise en œuvre du projet «Formation d’un environnement urbain confortable», il est important que les habitants participent à l’embellissement local.

Source: Russie – Conseil de la fédération

Des sénateurs et des experts ont passé en revue la pratique du projet dans les municipalités.

Une table ronde s’est tenue au Conseil de la Fédération sur le thème «Sur l’avancement du projet« Former un environnement urbain confortable ». Premier vice-président du Comité du Conseil de la Fédération sur la structure fédérale, la politique régionale, les gouvernements locaux et les affaires du Nord, Andrei Shevchenko s’est réuni. ShevchenkoAndrey AnatolyevichReprésentant du corps législatif (représentatif) du pouvoir d’État de la région d’Orenbourg

Un rôle important pour assurer le développement décisif du pays est attribué aux régions et aux municipalités.

“Atteindre les objectifs d’élévation du niveau de vie des citoyens, de créer des conditions confortables pour leur vie, des conditions et des possibilités de réalisation de soi et de révéler le talent de chacun nécessite la consolidation des efforts des autorités à tous les niveaux et la participation active des citoyens”, a déclaré le sénateur. Le développement décisif du pays est attribué aux régions et aux municipalités: il leur incombe de mettre en œuvre des tâches d’infrastructure à grande échelle.

Andriy Shevchenko a indiqué que les questions d’amélioration des territoires des municipalités, de formation d’un environnement urbain confortable, ne relèvent pas de la première année du Conseil de la Fédération. Le nouveau projet fédéral du même nom envisage une augmentation presque double du financement (selon le passeport du projet pour 2019, il est prévu d’allouer 46,4 milliards de roubles du budget fédéral uniquement). “Il est impossible de s’arrêter à ce qui a été accompli. Je propose donc de recommander au gouvernement, lors de l’élaboration du projet de budget fédéral pour les prochaines années, de passer de la priorité consistant à augmenter le montant des subventions allouées”, a déclaré Andriy Shevchenko. «Le président de la Russie a souligné à plusieurs reprises la nécessité de créer un« feedback »efficace entre les résidents et les autorités municipales. L’introduction dans les régions de l’institut du vote par notation sur la sélection des territoires à aménager en priorité revêt une importance particulière pour nous. ” Selon les informations du ministère de la Construction et du Logement et des Services publics de Russie, le vote de classement a reçu la plus grande popularité dans l’oblast de Vologda, le district autonome des Nenets et la république d’Ossétie du Nord-Alanie.

Le parlementaire note que les règles relatives à l’octroi et à la répartition des subventions allouées dans le cadre du projet fédéral prévoient un cofinancement obligatoire de 20% par les propriétaires des locaux des immeubles à appartements de la liste des autres types d’ouvrages visant à améliorer les territoires des chantiers. Les régions sont attentives au fait qu’un niveau aussi élevé réduit l’intérêt des résidents pour la participation au projet. Andriy Shevchenko a souligné que la mise en oeuvre du projet était fortement influencée par les spécificités d’une région donnée. Par exemple, les conditions climatiques spéciales dans les régions du nord, l’éloignement des zones habitées et l’accessibilité limitée des transports, la courte saison estivale réduisent considérablement les délais d’exécution du projet et en augmentent le coût.Le projet fédéral «Créer un environnement urbain confortable» a été examiné en 2019. Membres du Conseil de la fédération, vice-président du Comité de la politique du logement de la Douma Kachkaev a mangé, députés à la Douma d’Etat, secrétaire d’État – ministre adjointe de la Construction et du Logement de la Fédération de Russie, Tatyana Kostareva, représentants des ministères et départements compétents, des autorités exécutives et législatives des autorités russes, des administrations locales, des organisations publiques et de la communauté scientifique.

