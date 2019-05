French News: Altmaier: il faut plus de fondateurs – Deuxième conférence régionale sur l’offensive fondatrice “GO!” Avec le ministre fédéral Altmaier à Rottweil

Source: Ministère fédéral de l’économie et de l’énergie

23.05.2019 – Communiqué de presse – Création d’entreprise

Le ministre fédéral de l’économie, Altmaier, assiste aujourd’hui à la deuxième conférence régionale de l’offensive fondatrice “GO!” Du ministère fédéral des Affaires économiques et de l’Énergie à Rottweil, à laquelle plus de 350 participants sont attendus. Avec l’offensive de start-up, nous avons lancé un signal puissant en faveur d’un plus grand nombre de start-ups en Allemagne, conjointement avec le monde des affaires. Les start-ups, les créations d’entreprises et les successions adaptent les régions, la présence économique de l’Allemagne et la durabilité de l’économie sociale de marché. L’échange avec des fondateurs engagés, des entrepreneurs prospères et des entrepreneurs est particulièrement important pour moi. Nous voulons discuter des domaines dans lesquels le potentiel peut être utilisé pour motiver davantage de personnes à devenir des travailleurs indépendants. Je souhaite rendre visibles les nombreux entrepreneurs courageux et prospères des régions, reconnaître et apprécier leur engagement envers leurs employés et la société. Et pour améliorer encore les conditions-cadres – de la réduction des obstacles bureaucratiques aux conditions de financement. “Dans sa déclaration commune sur l’offensive constitutive de novembre 2018, le BMWi, conjointement avec la Confédération des associations allemandes d’employeurs (BDA), la Fédération des industries allemandes La Chambre de commerce et d’industrie allemande (DIHK) et l’Association centrale de l’artisanat allemand (ZDH) ont convenu de tenir quatre conférences régionales. La conférence régionale de Rottweil offre aux fondateurs, aux entreprises et aux initiatives de start-up du Bade-Wurtemberg la possibilité de dialoguer avec l’industrie et la politique. Il vise notamment à contribuer à un meilleur soutien des fondations et des successions, ainsi qu’à réduire les obstacles grâce à l’expérience pratique. Le dialogue se poursuivra dans d’autres régions.La conférence régionale est organisée en coopération avec la Chambre de commerce et d’industrie (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg et le groupe technologique TechnologyMountains. Pour plus d’informations sur l’offensive de démarrage “GO!”, Cliquez ici.

