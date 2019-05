French News: Amoureux du printemps et du chou

Source: NABU – Naturschutzbund DeutschlandDer Kleine Kohlweißling (Pieris rapae) dans le portrait

Son nom dit tout: ce papillon aime les choux et est facile à reconnaître grâce à ses ailes de couleur crème. Il appartient à la famille Weißlinge et vole tôt dans l’année. Il est répandu en Europe et se produit même en Afrique du Nord.

Petit chou blanc – Photo: Helge May

Petit chou blanc (mâles) – Photo: Monika Povel

Petit chou blanc – Photo: Helge May

Petit chou blanc dans le jardin – Photo: Helge May

Le petit chou blanc est toujours considéré comme l’un des papillons les plus communs de nos jours. Sa famille à queue blanche comprend environ un millier d’espèces, dont le chou blanc, le karst blanc, le veineux vert et le soufre de couleur similaire. Les papillons aiment le soleil et la chaleur et sont donc souvent observés dans les habitats des Offenland.Caractéristiques du petit KohlweißlingsEr avec une envergure de 40 à 50 millimètres, beaucoup plus petite que celle du chou blanc. Le dessus des ailes blanc crème est légèrement gris foncé à l’extrémité. Les individus mâles ont une tache gris foncé sur le dessus des ailes antérieures et la femelle a deux taches de la même couleur.

Conseil pour assister à NABU Insect Summer Les gros et petits choux blancs ne sont pas faciles à distinguer au premier abord – parfois pas au second. Dans de tels cas, le papillon de nuit observé durant l’été des insectes peut être signalé comme “blanc (indéfini)”. Ce n’est pas nécessairement le type exact identifié, même “des observations floues sont possibles. En tout état de cause, de nombreuses espèces d’insectes ne peuvent pas toujours être déterminées, même par des experts. Alors ne soyez pas timide!

Les deux sexes ont le dessous des ailes de couleur jaune vif à jaune verdâtre. Les chenilles sont vert pâle terne et présentent des stries jaunâtres sur les côtés et le dos. C’est typique pour eux une Behaarung.Lebensweise et une occurrence denses et courtes.Le petit chou blanc vole au début de l’année et peut être observé jusqu’à la fin de l’automne. En Europe centrale, c’est l’un des papillons les plus répandus. On le trouve souvent dans les prés fleuris, dans les jardins et les parcs, dans les paysages culturels ouverts et à la lisière de la forêt.

Petit chou blanc – Photo: Karl-Heinz Römer

Le petit hiver blanc du chou hiberne sous forme de poupée et apparaît chaque année depuis deux à quatre générations. Contrairement au chou blanc, les chenilles se présentent individuellement. Habituellement, les blancs de chou vivent sur terre au nord des Alpes. Si la densité du stock est très importante, il peut arriver qu’ils se déplacent en grands essaims au-dessus des pics alpins au sud.Avec leur menu aime les légumes crucifères tels que le chou et d’autres légumes. Une des raisons est l’huile de moutarde, dont le parfum aigu les attire. Les chenilles aiment aussi manger du colza et de la capucine. Tout en buvant du nectar, on peut observer des blancs de chou sur diverses plantes: ils aiment, entre autres, les herbes des prés, la sauge des prés, la véritable valériane médicinale et la lavande.

Bon à savoir: Les chenilles ont de la chance, elles sont à peine comestibles pour les oiseaux. Grâce aux huiles de moutarde épicées qu’ils consomment et stockent avec du chou, ils sont rarement consommés. Comment puis-je aider? Plantez du chou! Mais d’autres plantes dans le jardin ou sur le balcon, telles que le trèfle, la lavande ou la sauge des prés, aident le petit chou blanc.

Plus sur cette espèce

Le petit chou blanc Les ailes du petit chou blanc sont blanches sur le dessus. Les bords gris foncé, qui sont cependant relativement étroits, sont typiques. Il existe certaines espèces de la famille à queue blanche en Europe centrale avec lesquelles le petit chou blanc peut être confondu. plus →

Sujets connexes

MIL OSI