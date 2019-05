French News: Blockchain: BSI examine les caractéristiques de sécurité

Dernière nouvelle: Office fédéral de la sécurité de l’information Bonn Date du 23.05.2019Tout d’abord, l’ascension financière de la crypto-monnaie Bitcoin en 2017 signifie que la blockchain a également été abordée en dehors du monde professionnel. Cette technologie de gestion distribuée des données offre la possibilité d’une structure purement décentralisée afin d’empêcher la manipulation de données purement technique, de fournir une transparence maximale et de remplacer les intermédiaires dans les processus d’entreprise. Après que l’Office fédéral de la sécurité de l’information (BSI) avait déjà examiné les problèmes fondamentaux liés à la blockchain dans un document de base en février 2018, l’autorité nationale de la cybersécurité présentait désormais une analyse complète et approfondie de la technologie de la blockchain.Le point central de l’analyse La BSI s’est concentrée sur les caractéristiques de sécurité informatique de la blockchain, mais a également pris en compte d’autres effets du concept technique de base, tels que l’efficacité et le respect des réglementations en matière de protection des données. En outre, le BSI a analysé dans quelle mesure la technologie de la blockchain peut répondre aux attentes en matière de sécurité et comment elle est reflétée dans le cadre juridique actuel. Fondamentalement, les blockchains se comparent bien aux bases de données centrales classiques en termes de disponibilité et de robustesse contre les abus. Ceci est compensé par des inconvénients en termes de confidentialité et d’efficacité. “Comme pour de nombreux sujets très médiatisés, il est important de maintenir la relation avec les bases techniques dans les discussions sur la chaîne de blocs. Cela concerne en particulier l’aspect de la sécurité informatique, car on espère souvent que l’utilisation de la blockchain apportera un gain de sécurité. L’utilisation de Blockchain seule ne résout aucun problème de sécurité informatique. De nombreux incidents de sécurité coûtant des millions et des millions d’euros montrent que les mesures de sécurité informatique ne sont pas obsolètes, même avec l’utilisation de la blockchain “, explique le président de BSI, Arne Schönbohm. Les analyses de BSI soutiennent les développeurs et les utilisateurs potentiels de solutions de blockchain, Bien évaluer les risques et envisager la sécurité informatique dès le début. Le développement dynamique de la technologie de la blockchain offre également la possibilité d’utiliser les résultats des analyses comme base de discussions futures au niveau national et international.Pressekontakt: Office fédéral de la sécurité de l’informationPostfach 20036353133 BonnPhone: +49 228 99 9582-5777Telefax: +49 228 99 9582-5455E-Mail: presse@bsi.bund.de

