French News: BMU soutient les municipalités du Bade-Wurtemberg en matière de protection du climat

Lors de la conférence internationale sur la protection du climat ICCA2019 à Heidelberg, la secrétaire d’État parlementaire auprès du ministère fédéral de l’Environnement, Rita Schwarzelühr-Sutter, et 60 maires du monde entier ont discuté aujourd’hui de la nécessité pour les municipalités de parvenir à la neutralité climatique et d’améliorer les conditions de vie. “Schwarzerühr-Sutter:” Villes et municipalités jouer un rôle central dans la lutte contre le changement climatique et, parallèlement, un potentiel inexploité de protection du climat. Avec de meilleures conditions-cadres et les capacités et ressources nécessaires, les régions, les villes et les municipalités peuvent contribuer encore plus aux objectifs climatiques internationaux contraignants et s’adapter au changement climatique inévitable. “Schwarzelühr-Sutter a ajouté:” La National Climate Initiative (NKI) soutient Ministère fédéral de l’environnement, de la commune et des régions en Allemagne. Dans la seule région du Bade-Wurtemberg, plus de 3 000 projets ont été financés par la NKI au cours des dix dernières années dans des domaines tels que la rénovation de bâtiments éconergétiques, l’extension de pistes cyclables et la gestion des déchets respectueuse du climat, avec près de 150 millions d’euros. Avec la loi sur la protection du climat et des mesures contraignantes pour tous les domaines – des transports à l’industrie, en passant par l’agriculture et les bâtiments – le ministère fédéral de l’Environnement souhaite également créer un cadre clair et une feuille de route pour une société neutre en gaz à effet de serre. Le Bade-Wurtemberg appartient à la communauté internationale – par exemple, grâce à son rôle dans la Coalition des moins de deux ans, mais aussi à l’échelle nationale, grâce à de nombreux concepts et projets innovants dans les villes et les communautés, aux pionniers de la protection du climat au niveau local. “Schwarzelühr-Sutter, son lieu de naissance à Waldshut, chez elle, observe les effets du changement climatique dans la région et dans le Bade-Wurtemberg depuis de nombreuses années: “Les menaces climatiques à Constance et Heidelberg appellent à un engagement accru en faveur de la protection du climat afin d’atteindre l’objectif de 1,5 degré de l’accord de Paris sur le climat. Le gouvernement de l’État a déjà pris des mesures avec sa propre loi sur la protection du climat pour promouvoir les énergies renouvelables, renforcer l’efficacité des ressources et rendre la mobilité et l’agriculture plus durables. “

