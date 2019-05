French News: Centre de recherche en collaboration sur le contrôle des maladies

Source: Charite – Universitatsmedizin BerlinKnapp En Allemagne, dix millions de personnes sont dépendantes de l’alcool, du tabac, des drogues et des drogues illicites. Cependant, une petite partie des toxicomanes parvient à surmonter la dépendance sans aide. Le nouveau Centre de recherche collaborative transrégional (SFB / Transregio) “Perte et récupération du contrôle des toxicomanies: progression, mécanismes et interventions” sous la direction de la Charité – Universitätsmedizin Berlin enquête sur la manière dont ils le font. Les résultats devraient aider à développer des thérapies individualisées contre la dépendance. Le projet commun est financé par la Fondation allemande de recherche (DFG) pendant quatre ans, pour un montant d’environ 12 millions d’euros. Les analgésiques, les substances intoxicantes, l’alcool et la nicotine ont un point commun: leur potentiel de dépendance élevé attire des millions de personnes en Allemagne et dans le monde. Les substances addictives déclenchent le bien-être ou l’euphorie en activant le système de récompense dans le cerveau. Si ces stimuli, perçus comme agréables, échouent, il existe un “déficit de récompense”, qui provoque souvent le désir invincible de la substance déclenchante. Le désir de céder aux fringales préoccupe de plus en plus les toxicomanes – avec des conséquences psychologiques, sociales et physiques parfois graves: au moins 140 000 personnes meurent chaque année en Allemagne des suites de leur dépendance à l’alcool, au tabac et aux drogues illicites Mais il y a des toxicomanes qui parviennent à reprendre le contrôle de la consommation de drogue même sans aide thérapeutique “, explique le Prof. Dr. med. Andreas Heinz, directeur du département de psychiatrie et de psychothérapie du Campus Charité Mitte et porte-parole du désormais approuvé SFB / Transregio. “Nous voulons apprendre d’eux: quels mécanismes développent-ils pour sortir du cycle de dépendance?” Nous aimerions ensuite utiliser ces connaissances pour aider spécifiquement d’autres toxicomanes. “L’équipe du Prof. Heinz et de scientifiques de l’Université de Heidelberg et de l’Université de technologie de Dresde souhaite utiliser des applications et d’autres techniques mobiles pour observer le comportement des toxicomanes dans leur vie quotidienne. , En outre, des tests cognitifs, des enquêtes sur l’humeur et des techniques d’imagerie fourniront des informations sur la manière dont la prise de décision et le contrôle cognitif chez les toxicomanes évoluent et sur les effets des stimuli provoquant une dépendance sur leur comportement. “De cette manière, nous voulons identifier les forces et les faiblesses personnelles des personnes touchées et, sur cette base, développer une formation comportementale individuelle qui les aidera à s’en débarrasser”, explique le professeur Heinz. “Sur le long terme, nous prévoyons de développer une application qui alerte les utilisateurs lorsqu’ils perdent le contrôle de leur consommation de stupéfiants, notamment d’alcool et de nicotine. L’application mobile devrait alors offrir simultanément une assistance ciblée. “Les centres de recherche collaborative de la DFG Sonderforschungsbereiche (SFB) sont des installations de recherche à long terme permettant de traiter des projets de recherche innovants et stimulants dans un réseau. Contrairement à un SFB traditionnel, un CRC / Transregio (TRR) n’est pas demandé par un, mais par deux ou trois établissements d’enseignement supérieur. Les projets sont initialement soutenus financièrement par la DFG pendant quatre ans. Après une évaluation réussie, le financement peut être prolongé de deux autres périodes de financement de quatre ans chacune. Liens Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie (CCM) ContactProf. Dr. Andreas HeinzDirecteur du département de psychiatrie et psychothérapieCampus Charité MitteCharité – Universitätsmedizin Berlin t: +49 30 450 517 001Retour à l’aperçu

MIL OSI