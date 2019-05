French News: Commentaire hebdomadaire de Hüfner: “Les services – un moteur de croissance sous-estimé”

Source: Bourse Frankfurt23. Mai 2019. MÃœNCHEN (Assenagon). La Conjoncture allemande est divisée comme rarement. Dans l’Industrie, il va vers le bas. Les Einkaufsmanagerindizes sont nettement en dessous de 50 a baissé. Ceci indique la présence d’une forte baisse à l’aller. Dans les Services, la Croissance est en revanche dans l’Ordre. L’indice des directeurs d’achat est nettement plus de 50. Qui met en œuvre maintenant? Attire l’Industrie, les Services vers le bas? Ou ã les Services à l’industrie Manufacturière de l’emporter et de la conjoncture générale de stabiliser?Normalement, serait-on supposer que l’Industrie, le Dessus a. Elle est considérée comme le Cœur de l’Économie. Pour votre rã © ception de la Bluechips des Entreprises. Voici le Dynamisme, l’Innovation et la Productivité¤tssteigerung lieu. Elle est Partout, sur les Weltmärkten prà © sent. Si, dans la production d’ã © ßere de Problèmes – comme c’est actuellement le cas des Voitures, de l’Acier ou de la Chimie, alors tout est perdu.C’est du moins l’Opinion générale. Elle ne correspond pas aux Faits. Le secteur des Services n’est pas aussi schlagzeilenträeu x. Il est souvent unterschà © cial. C’est beaucoup d’ã © ßer que l’Industrie. En lui, en Allemagne, 68 pour Cent de la croissance de l’Wertschà © de la relation créée, dans l’Industrie, même pas la moitié autant. Quatre des cinq Entreprises du secteur des Services de trésorerie.High-tech à la SpitzeQuelle: BundesbankZum autre part, le secteur des Services, contrairement à beaucoup le pensent, dynamique et le secteur Manufacturier. Il est dans les 30 dernières Années, a augmenté plus rapidement que l’Industrie (cf. Graphique). En cas de Faiblesse¤chephasen il a macroéconomique activitã © scription. En 2009, par exemple, une baisse de la production Industrielle, en hausse de 17%, tandis que le dã © tandis que le produit National uniquement pour près de 6% zurückging. D’autre part, les Services sont de moins en Allemagne n’est pas en Mesure, un Redressement économique s’avère de générer.Dans Ãœbrigen, les Services sont de loin pas aussi ennuyeux, comme beaucoup le pensent. Pour le secteur des Services, une rã © ception ã savoir non seulement les Plombiers, Coiffeurs ou Boucher. Pour ce faire, s’attendent non seulement à croissance lente, laborieuse et peu de Secteurs productifs. Pour ce faire, compter, au contraire, beaucoup de “Top Shots”. L’Éventail des Prestations fournies ici sont fournis, est außerordentlich de large.Voici quelques Exemples: les Services de tã©, ce que peu savent, tout le Domaine de l’Information et de la Communication. Le comprend, en Allemagne, et des Entreprises innovantes, telles que SAP ou de nombreuses start-up. Ici, près de 5 pour Cent de la croissance de l’Wertschà © de la relation créée. En fait, serait-on supposer que l’Allemagne dans ce Secteur à l’international plutôt Schlusslichtern tã©. Mais ce n’est pas le Cas. Aux etats-UNIS, est I

Dr. Martin W. Hüfner est économiste en chef à Assenagon. Pendant de nombreuses années, il a été économiste en chef chez Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG et économiste principal à Deutsche Bank AG. Il a dirigé pendant cinq ans le prestigieux Comité économique et monétaire des économistes en chef de l’Association européenne des banques à Bruxelles. En outre, il a été pendant plus de dix ans vice-président et président du comité économique et monétaire de l’Association des banques allemandes et membre du conseil des ombres de la Banque centrale européenne, organisé par Handelsblatt et Wallstreet Journal Europe. Dr. Martin W. Hüfner est l’auteur de plusieurs livres, dont “Europe â ?? Le pouvoir de demain “(2006),” Le retour de l’Allemagne “(2007),” Attention: l’argent en danger “(2008) et” Sauvez l’euro! “(2011). Cet article reflète l’opinion de l’auteur et non le les éditeurs de boerse-frankfurt.de. Son contenu est sous la seule responsabilité de l’auteur.

MIL OSI