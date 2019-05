French News: Commerce de bovins en provenance de zones réglementées

Source: Ministère fédéral de l’alimentation et de l’agriculture Le ministère fédéral de l’Agriculture obtient des secours

En raison de la présence partielle de la fièvre catarrhale du mouton en Allemagne, le commerce de bétail en provenance des zones restreintes à grande échelle a été sévèrement limité. Celles-ci concernent principalement les mouvements de veaux vers d’autres États membres de l’UE, par exemple vers l’Italie, les Pays-Bas ou l’Espagne.

Les entreprises bavaroises sont particulièrement touchées par ces mesures. Au cours des négociations, le ministère fédéral de l’Alimentation et de l’Agriculture a apporté des améliorations aux entreprises nationales. À la ministre fédérale Julia Klöckner: “Nous prenons les risques liés à la maladie de la langue bleue pour nos agriculteurs et leur bétail, nous sommes très sérieux. Dans le même temps, il est important de limiter les échanges intracommunautaires uniquement dans la mesure nécessaire pour assurer une protection efficace des risques. Nous avons convenu avec les Pays-Bas et l’Italie de critères clairs, ce qui faciliterait le commerce des veaux et des bovins des zones réglementées. Nous participons également de manière intensive aux discussions avec l’Espagne. Nous sommes sur la bonne voie et sommes convaincus que nous pourrons bientôt conclure un règlement sur le transport des veaux. “Les chefs des services vétérinaires d’Allemagne et d’Espagne se réuniront en marge de l’Assemblée générale de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) Paris entre le 26 et le 31 mai. Cela faciliterait considérablement les échanges intracommunautaires de veaux du sud de l’Allemagne, notamment de Bavière.

Cette page

MIL OSI