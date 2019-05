French News: Conférence sur l’Amérique latine et les Caraïbes au ministère fédéral des Affaires étrangères

Source: Foreign Office

23.05.2019 – Communiqué de presse

Le 28 mai, le ministre des Affaires étrangères Maas a lancé une conférence au sein du Foreign Office pour lancer une initiative en faveur des pays d’Amérique latine et des Caraïbes. Plus de 20 ministres des Affaires étrangères d’Amérique latine et des Caraïbes, ainsi que des représentants du monde des affaires et de la société civile devraient assister à la conférence qui sera inaugurée à 9 h 30 par la ministre des Affaires étrangères Maas, qui ouvrira la conférence sur l’Amérique latine et les Caraïbes dans la salle des conférences. 9h45: “Partenaires commerciaux” (y compris les ministres des Affaires étrangères du Mexique et de l’Argentine, ainsi que Joe Kaeser, PDG de Siemens AG et M. Reinhold Festge, président de l’Initiative de l’économie allemande en Amérique latine). Uhr: Présentation de l’étude McKinsey “Le programme des PDG pour la coopération économique de l’Allemagne avec l’Amérique latine et les Caraïbes” (comprenant Andreas Renschler, président du Comité de l’économie allemande pour l’Amérique latine et Alicia Bárcena, secrétaire exécutive de la Commission économique des Nations Unies pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPAL) et Luis Alberto Moren président de la Banque interaméricaine de développement) 11 h 30: “Perspectives fortes”: avenir et potentiel des relations germano-latino-américaines et caribéennes (i.a. avec Daniel Barenboim, chef d’orchestre du Staatskapelle Berlin Orchestra, et Michelle Bachelet, haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme) 11 h 45: table ronde sur les droits des femmes (y compris Xênia França, chanteuse brésilienne, Carlos Holmes Trujillo, ministre des Affaires étrangères de la Colombie, Kamina Johnson Smith, ministre des Affaires étrangères de la Jamaïque et Veronica García, directrice générale de BitLumens, Guatemala) 12 h 30: Création du réseau de femmes germano-latino-américaines des Caraïbes “Unidas” 14 h 00: Première réunion du réseau de femmes germano-latino-américaines des Caraïbes “Unidas” Un programme détaillé suit.

