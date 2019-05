French News: Conférence sur les affaires futures au Foreign Office

Source: Foreign Office

23.05.2019 – Communiqué de presse

En collaboration avec re: publica, le ministère fédéral des Affaires étrangères organise la conférence “Future Affairs” le 29 mai. La conférence “Future Affairs” se concentre sur les effets de la révolution numérique. Sous le slogan “Révolution numérique: redéfinir la politique de puissance mondiale?”, Des experts du monde entier discuteront des conséquences de la révolution numérique sur la sécurité et sur l’étranger. La région partenaire de la conférence “Future Affairs” est l’Amérique latine et les Caraïbes, et sera ouverte par le ministre des Affaires étrangères, Heiko Maas, aux côtés du président de la République du Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada. Lors de nombreux panels, ateliers et “ateliers”, des participants du monde entier présenteront ensuite de nouvelles approches et de futurs scénarios. Le programme complet se trouve au lien suivant.

