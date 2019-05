French News: Couleur de signal et grimpeur de façade

Source: NABU – Naturschutzbund DeutschlandLe grand chou blanc (Pieris brassicae) en portrait

Certaines années, on peut les voir presque partout dans les prés et les zones découvertes. Les autres années, ils se font rares. Les chenilles du grand chou blanc aiment le chou et escaladent même les murs de la maison.

Le papillon blanc crémeux voyage tôt dans l’année. Vous pouvez le voir à certains endroits déjà en mars. Les Weißlingen, sa famille, comptent environ mille espèces. Parmi eux se trouvent les parents plus petits et légèrement colorés, le petit chou blanc. Sa couleur jaune aide les chenilles du grand chou blanc à combattre de nombreux prédateurs.Caractéristiques du grand chou blanc D’une envergure de 50 à 65 millimètres, il est assez grand. Il est facilement reconnaissable à ses ailes essentiellement blanches et crémeuses. Du petit chou blanc de couleur semblable par ailleurs, il doit être distingué avant tout par la tache nettement démarquée et fortement noire à la pointe des ailes antérieures.

Conseil pour assister à NABU Insect Summer Les gros et petits choux blancs ne sont pas faciles à distinguer au premier abord – parfois pas au second. Dans de tels cas, le papillon de nuit observé durant l’été des insectes peut être signalé comme “blanc (indéfini)”. Ce n’est pas nécessairement le type exact identifié, même “des observations floues sont possibles. En tout état de cause, de nombreuses espèces d’insectes ne peuvent pas toujours être déterminées, même par des experts. Alors ne soyez pas timide!

Les femelles ont également deux points noirs sur les ailes antérieures. Le dessous des ailes est jaunâtre avec deux points noirs souvent fusionnés (mâles et femelles). Différence et occurrenceDans toute l’Europe, le Grand Chou Blanc est répandu, mais beaucoup plus rare à observer qu’il y a quelques années. Il se produit occasionnellement en Afrique du Nord. Les gros blancs de chou n’imposent aucune exigence particulière à leur habitat. Le papillon diurne est particulièrement courant en terrain découvert, dans les prés, les terres cultivées et les zones rudérales. Et cela déjà au début du printemps jusqu’à l’automne.

Chenilles de chou blanc sur chou frisé – Photo: Helge May

Cependant, la densité de population peut varier considérablement d’une année à l’autre. De plus, cela dépend des conditions climatiques favorables, que l’on puisse observer une troisième génération à l’automne. Les blancs de chou hibernent en tant que chiot.Il est au menuAdultes Les grands blancs de chou recherchent de nombreuses espèces de plantes à boire, comme les chardons, les prés, la véritable valériane médicinale et le lilas papillon. Les chenilles portent bien leur nom et mangent différentes espèces de chou, mais aussi d’autres plantes crucifères et le grand capucine. Ils peuvent également manger de plus grands champs de chou chauve chauve, mais habituellement ils ne rongent que les feuilles de chou, afin que vous puissiez continuer à bien manger les légumes.

Bon à Savoir: Il est préférable de déposer les œufs sur des choux. Les chenilles de couleur jaune, noire et grise sont très sociables et grimpent souvent aux murs des maisons pour favoriser la nymphose. Là, vous pouvez reconnaître qu’il s’agit d’une poupée à ceinture pointillée blanchâtre et sombre. Pratique: Les chenilles du Grand Chou Blanc tirent de leurs plantes fourragères des huiles de moutarde épicées non comestibles, qu’elles utilisent pour se défendre. En outre, leur couleur noir verdâtre est un signal décourageant pour leurs prédateurs. Comment puis-je aider? Ceux qui plantent des choux servent leur nourriture préférée au grand chou et peuvent observer toutes les étapes du développement de la teigne. Mais même avec la plantation de véritables médicaments à base de valériane et de lilas à papillons, vous leur faites du bien.

