Source: Russie – Bureau du procureur général

Le tribunal du district de Dzerzhinsky de la région de Kalouga a condamné quatre citoyens de la République du Tadjikistan dans une affaire pénale. Ils sont reconnus coupables d’avoir commis un crime en vertu des paragraphes. “A, c” h.4 Art. 162 du Code pénal (vol qualifié) .Le tribunal a jugé qu’un groupe organisé comprenant neuf citoyens de la République du Tadjikistan, à l’été 2017, armés de divers objets utilisés comme armes, ont commis un vol qualifié avec entrée illégale dans le logement. dans s. L’Uchkhoz du district de Dzerzhinsky, dans la région de Kaluga, au cours de laquelle des membres d’un groupe organisé ont exercé des violences physiques sur les personnes vivant dans la maison, mettant en danger la vie et la santé, à la suite de quoi deux personnes blessées ont subi des atteintes à la santé et ont volé beaucoup Le tribunal a condamné les malfaiteurs à une peine d’emprisonnement de 9 à 12 ans, purgeant leur peine dans une colonie pénitentiaire à régime strict et avec une amende de 100 000 à 120 000 roubles. En outre, le tribunal a condamné les victimes pour le dommage matériel et moral recouvré, qui est remboursable solidairement.En ce qui concerne le cinquième membre du groupe organisé qui a commis le meurtre lors du vol qualifié, l’affaire est examinée séparément par le tribunal. Cette information et d’autres peuvent être trouvées sur le service d’information et de communication du Procureur général de la Fédération de Russie “AETHER” à l’adresse suivante: efir.genproc.gov.ru

