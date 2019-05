French News: Dans la région de Yaroslavl, le bureau du procureur a mis fin aux activités du groupe des “agents immobiliers noirs”

Source: Russie – Bureau du procureur général

Le bureau du procureur de Yaroslavl a ouvert une enquête sur l’appel d’une résidente locale âgée de 75 ans au sujet du réenregistrement illégal de son appartement auprès d’une autre personne, et il a été établi que la requérante vivait dans un appartement qui lui appartenait au centre de Yaroslavl. À l’automne 2018, lorsqu’elle a reçu une subvention pour le paiement de logements et de services collectifs, elle a appris que l’appartement ne lui appartenait plus. Le bureau du procureur révéla plusieurs faits similaires concernant les personnes âgées résidant dans la ville.Selon les résultats de l’inspection, le procureur de la ville de Yaroslavl envoya le matériel des inspections aux autorités chargées de l’enquête pour décision de procédure. examen des affaires pénales au titre de la partie 4 de l’art. 159 du Code pénal de la Fédération de Russie (fraude). Dans le cadre de l’enquête d’une affaire pénale, les autorités chargées de l’enquête ont ouvert un certain nombre d’activités criminelles. Deux membres du groupe ont élu une mesure préventive sous forme de détention. L’un d’eux a été mis sur la liste des personnes recherchées et le bureau du procureur de la ville de Yaroslavl a renvoyé au tribunal quatre actions en justice pour obtenir la nullité des transactions d’achat et de vente des résidents locaux. Les droits de propriété des victimes des appartements ont été rétablis. Cette information, parmi d’autres, est disponible sur le service d’information et de communication du procureur général de la Fédération de Russie “AETHER” à l’adresse suivante: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI