French News: Dans la région d’Omsk, une enquête a été ouverte sur le matériel de l’inspection du bureau du procureur concernant le vol de plus de 4 000 mètres cubes. m de bois

Le bureau du procureur du district de Tarski, dans la région d’Omsk, a effectué un contrôle du respect des exigences de la législation forestière lors du nettoyage des clairières sous les lignes électriques sur le territoire forestier de Tarsk. lignes électriques en 2017-2019 L’exécution effective de cet accord a été confiée à un particulier sur la base d’un contrat de génie civil, le bois devant être formé à la suite de cet ouvrage étant la propriété de l’État, il a dû être transféré à l’agence territoriale Rosimushchestvo après son acceptation par la foresterie locale. des lignes électriques sur le territoire du district forestier de Catherine et du district nord de Tarsky, la foresterie du secteur forestier de Tarsky était achevée, mais le volume et la composition des essences de bois coupés dans ces zones forestières de la manière prescrite n’atteignaient pas celle-ci.Le volume de bois liquide récolté s’élevait à plus de 4,2 milliers de mètres cubes, mais aucun bois n’a été trouvé sur le territoire de la zone protégée des lignes électriques. Le coût du bois dans la région d’Omsk est estimé à 593 000 roubles, tandis que la valeur commerciale d’un tel volume de bois (bûche de sciage) est d’environ 8 millions de roubles. s dans la circonscription territoriale du ministère des Affaires intérieures de la Russie dans la région d’Omsk, sur la base duquel a institué et procédure pénale en vertu d’art. 158 du Code pénal de la Fédération de Russie (vol). Le bureau du procureur général est chargé de la détermination objective de toutes les circonstances du vol, ainsi que des résultats de l’enquête sur l’affaire pénale. Vous pouvez trouver cette nouvelle et d’autres informations sur le service d’information et de communication du bureau du procureur général de la Fédération de Russie sur “EFIR”. gov.ru

