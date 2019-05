French News: De plus en plus de personnes originaires des pays de l’UE vivent en Allemagne

MIL OSI – Source: Institut fédéral de recherche sur la population – BIB –

Titre: De plus en plus de personnes originaires des pays de l’UE vivent en Allemagne

Actuellement, environ 4,8 millions de citoyens allemands résidant dans un autre État membre vivent en Allemagne.

Source: BiBI En 2008, ils étaient encore environ 2,4 millions – le nombre d’étrangers de l’UE vivant en Allemagne a donc doublé au cours des dix dernières années. Ces chiffres ont été publiés par l’Institut fédéral de la recherche sur la population (BiB) à Wiesbaden sur la base du Registre central des étrangers.La bonne situation économique et la demande de main-d’œuvre ont rendu l’Allemagne attrayante en tant que pays cible des citoyens de l’UE ces dernières années. Outre les immigrants du sud de l’Europe, ce sont surtout les ressortissants des États de l’est de l’UE qui sont entrés en vigueur pour la législation modifiée en 2011 et 2014. “La liberté de circulation associée des travailleurs, en particulier, a accru l’immigration en provenance de Pologne, de Roumanie et de Bulgarie”, explique le politologue Martin Weinmann de la BiB. Les groupes de population les plus nombreux vivant en Allemagne et disposant d’un passeport européen sont les suivants: Pologne ) et en Italie (644 000), suivis de la Croatie (396 000) et de la Grèce (363 000). Globalement, les citoyens de tous les pays de l’UE représentent environ 44% de tous les immigrés vivant en Allemagne.