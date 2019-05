French News: Deutsche Bank: Bad Banks de Francfort

Source: Die Linke “La Deutsche Bank a besoin non seulement d’un changement de direction, mais également d’un modèle économique différent. Le président du conseil de surveillance, Achleitner, devrait lever le chapeau, et la Deutsche Bank doit être scindée en une banque d’investissement contrôlée “, a déclaré le vice-président du groupe DIE LINKE, Fabio De Masi, à l’Assemblée générale annuelle de Deutsche Bank. De Masi poursuit: “Une pile de papiers toxiques, des systèmes informatiques défaillants, la valeur marchande la plus basse jamais enregistrée et d’innombrables scandales liés au blanchiment d’argent: Deutsche Bank est un risque pour la sécurité, à l’image d’un éléphant du zoo de Francfort qui court dans la ville d’Amok. Il était fatal que le ministre des Finances, Olaf Scholz, ait voulu faire fusionner Deutsche Bank et Commerzbank. Cela a perdu un temps précieux et endommagé les deux institutions. Les banques universelles telles que la Deutsche Bank bénéficient d’une garantie implicite de l’État en raison de leur importance systémique et subventionnent ainsi la banque d’investissement. C’est un conte de fée, il ne peut être gagné dans le secteur bancaire classique pas d’argent. Les caisses d’épargne et les banques coopératives sont plus rentables que la Deutsche Bank. Black Rock, Cerberus, HNA et les cheikhs du Qatar doivent enfin renoncer à leur opposition au renvoi des Achleitners. Les consultants en vote ISS et Glass Lewis s’opposent déjà à la démission du Directoire et du Conseil de surveillance. Désormais, seuls les politiciens doivent tirer les leçons qui s’imposent et protéger les contribuables grâce à une véritable loi sur la séparation des banques de la Deutsche Bank. “

MIL OSI