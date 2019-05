French News: Eisenwerk Arnstadt (EWA): Accord collectif conclu

Source: DGB – Bundesvorstand 23.05.2019TariftickerEisenwerk Arnstadt (EWA): accord collectif conclu: les employés de l’EWA recevront à compter du 1er juin 2019 3% supplémentaires et un paiement unique de 250 euros. À partir du 1er janvier 2020, le modèle d’élection du GEC viendra. Les employés peuvent ensuite choisir entre 1,3% d’argent en plus, 3 jours de congé ou une demi-heure de travail en moins. Les employés ont plus d’argent, mais aussi les stagiaires. La compensation augmente du 1er juin 2019 à 150 euros. Pour les mois de janvier à mai 2019, un paiement unique supplémentaire de 125 euros est prévu. La convention collective court jusqu’au 31.12.2020

