French News: European Award: DFG honore les lauréats du “Jugend forscht”

Source: Deutsche Forschungsgemeinschaft

Mentorenpreis se prépare pour la compétition européenne à Sofia / Bulgarie

Les lauréats européens 2019 avec le vice-président de DFG Prof. Dr. med. Katja Becker © DFG

Tous les lauréats sur scène à Chemnitz © Stiftung Jugend forscht e. V./Fraunhofer IWU

Lauréat national en chimie: Paul Kunisch et Thomas Derra © Stiftung Jugend forscht e. V./Fraunhofer IWU

La récompense de l’effort: Paul Kunisch et Thomas Derra reçoivent le prix du Dr. Ing. Gerd Romanowski, directeur général du Fonds der Chemischen Industrie du Verband der Chemischen Industrie e. V. © Fondation Jugend forscht e. V./Fraunhofer IWU

Lauréat national en mathématiques / informatique: Constantin Tilman Schott © Stiftung Jugend forscht e. V./Fraunhofer IWU

Remise des prix à Constantin Tilman Schott par le Prof. dr. Reimund Neugebauer Président de la Fraunhofer-Gesellschaft © Stiftung Jugend forscht e. V./Fraunhofer IWU

Bundessieger Technik: Felix Sewing et Alex Korocencev © Stiftung Jugend forscht e. V./Fraunhofer IWU

Remise des prix à Felix Sewing et Alex Korocencev (à la m.) Par le Dr. med. Volker Kefer, président de l’Association des ingénieurs allemands © Stiftung Jugend forscht e. V./Fraunhofer IWU

Les finales fédérales ont également été l’occasion de nouer des contacts – dont une plus grande quantité est offerte aux lauréats européens à Sofia en septembre © Stiftung Jugend forscht e. V./Fraunhofer IWU

La Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) a une nouvelle fois décerné son prix européen aux lauréats sélectionnés du concours national “Jugend forscht”. Cinq jeunes chercheurs ont été récompensés lors de la finale du “Jugend forscht” à Chemnitz, en plus de leurs victoires nationales dans diverses catégories de concours. Ils se préparent au Concours européen des jeunes scientifiques européens (EUCYS) qui se tiendra à Sofia en septembre avec le Prix DFG Europe, qui sera attribué cette année à deux équipes de recherche et à un chercheur individuel. Les deux jeunes chercheurs bavarois Paul Kunisch (17 ans) et Thomas Derra (16 ans) ont reçu le prix européen en plus de leur victoire nationale dans le domaine de la chimie. Ils ont développé un nouveau liant rentable pour contrôler les déversements d’hydrocarbures sur l’eau. Pour ce faire, ils ont imprégné de la pâte à papier, du coton, de la sciure de bois et des non-tissés avec un agent d’encollage de l’industrie papetière et ont ainsi obtenu une puissance d’aspiration supérieure à celle des liants classiques à l’huile. “recherches” ainsi que le prix européen. Les deux jeunes chercheurs ont construit un véhicule flottant au-dessus du sol avec quatre disques en rotation, qui produisaient un puissant champ magnétique répulsif sur une plaque métallique sous-jacente. réussi au prix européen. Il a programmé un logiciel utilisable dans le diagnostic par rayons X. Il est possible de mesurer des points de référence importants sur la base du crâne. Son programme utilise l’intelligence artificielle et atteint un très haut niveau de précision.Les cinq lauréats du prix “Jugend forscht” de Chemnitz ont reçu le prix Europa de la DFG du vice-président de la DFG, Prof. Katja Becker accepte. En outre, ils recevront un prix de 1000 euros par équipe / chercheurs individuels.La DFG souhaite souligner l’importance de l’internationalisation pour une carrière de recherche réussie avec son prix 2010. Par conséquent, les jeunes chercheurs participeront au concours de l’Union européenne pour jeunes scientifiques (EUCYS), qui se déroulera à Sofia du 13 au 18 septembre de cette année. En préparation, ils sont encadrés et assistés par des mentors. La DFG les sélectionne parmi les jeunes scientifiques qu’elle finance, tels que le programme Emmy Noether. Cela devrait également permettre une mise en réseau durable entre les générations de scientifiques.Plus d’informationsMédi-contact: informations détaillées sur le Prix européen sous: Informations sur tous les lauréats du “Jugend forscht” de cette année à l’adresse:

