French News: Fonds: Mieux vaut prendre des bénéfices

23. Mai 2019. (FRANCFORT) Bourse de Francfort. Le zigzagging du DAX au cours des dernières semaines a entraîné un taux de rotation élevé du trading de fonds. "Nous nous sommes à nouveau concentrés sur le secteur de la technologie, ainsi que sur les fonds immobiliers habituels et certains fonds mixtes", a déclaré Jan Duisberg de ICF Bank. Andreas Kehnen de la banque Baader signale également un volume de transactions élevé. "Cependant, il n'a presque été vendu que dans la tendance à la baisse et à la hausse." La hausse des prix des blue chips allemandes par rapport aux mois précédents ne s'est pas poursuivie en mai. Après avoir atteint un sommet de huit mois début mai, l'indice est tombé en dessous de 11 900 points. Jeudi matin, il y a de nouveau 12 061 compteurs. La situation est similaire sur les marchés américains. Convaincre de nombreux fonds technologiques De nombreux fonds technologiques se sont extrêmement bien déroulés cette année, attirant les acheteurs mais générant des bénéfices intéressants. "L'interdiction du groupe chinois Huawei en Chine a été renforcée ces derniers jours", a déclaré Duisberg. Nous recherchons deux fonds technologiques Fidelity (WKN 787208, 921800) dont les prix ont augmenté de 20% depuis le début de l'année. La technologie Deka TF (WKN 515263) et la technologie FTIF Franklin Technology (WKN 937446), qui se sont encore mieux comportées avec respectivement 20,5% et 27,4%, ont été les vendeurs tendance.

Pendant ce temps, des fonds d’actions allemands et européens très dispersés ont quitté leurs portefeuilles au cours des quatre dernières semaines. “Les investisseurs se méfient de la situation difficile presque partout”, a déclaré Kehnen. Il signale des ventes pour les Fondak (WKN 847101), DWS Investa (WKN 847400) et DWS Allemagne (WKN 849096). Des fonds d’actions internationales tels que M & G Global Themes (WKN 797735), DWS Global Value (WKN 939853) et FTIF Templeton Growth (WKN 941034) ont également été annulés. Kehnen signale des achats moins importants uniquement pour les petites entreprises européennes Threadneedle (WKN A2JR84). Méfiez-vous des actions chinoisesLes actions asiatiques étaient également sur la liste des ventes – à des ventes très élevées. “La raison en est probablement les différends commerciaux entre les États-Unis et la Chine.” Les marchés asiatiques avaient déjà baissé en avril. Le marché de la Chine continentale – mesuré par le CSI 300 – a perdu près de 13% par rapport au sommet atteint en avril, mais il a tout de même augmenté de manière significative depuis le début de l’année. Les actions ont été émises par UBS Equity Fund China Opportunity (WKN 986579), Schroder ISF China Opportunities (WKN A0JDNN) et Robeco Chinese Equities (WKN A0CA01). Leurs rendements sont très différents: les fonds ont réalisé des gains de 22,4%, 6,5% et 12,5% pour l’année. Des fonds mixtes avec de bonnes performances Kehnen a une relation équilibrée entre les entrées et les sorties de fonds dans des Arero Le Fonds mondial (WKN DWS0R4) observé. Le fonds repose sur un concept d’indice basé sur des règles composé des trois classes d’actifs actions, obligations et matières premières, et a augmenté de 8,9% depuis le début de l’année. En moyenne, ces ventes ont atteint 6,8% par an au cours des trois dernières années. Le trader est également attiré par Acatis Datini Valueflex (WKN A1H72F), qui détient une petite position d’un peu moins de 4% dans les certificats Bitcoin. Cela plaît aussi aux investisseurs conservateurs. “En termes d’investissement, Bitcoin est le cryptowoe le plus fiable pour nous”, écrit la société de fonds dans son dernier rapport mensuel. “Nous voulons les conserver pendant de nombreuses années, car la demande augmente effectivement, mais l’offre est limitée pour des raisons technologiques.”

Les mines impopulaires de Duisberg, l'immobilier populaire En outre, le volume d'échanges avec des actions dans des fonds miniers était élevé. Le prix de l'or est à nouveau inférieur à la barre des 1 300 dollars l'once troy. "Compte tenu du scénario de crise, c'est incroyable", note Kehnen. Par exemple, les investisseurs ont fait leurs adieux au World Gold World de BlackRock Global Funds (WKN 974119), mais également au World Mining (WKN 986932) de BlackRock Global Fonds (WKN 986932). Cette fois, HausInvest (WKN 980701) a été plutôt vendu et la propriété foncière Europe (WKN 980700) a été achetée et vendue. Duisberg annonce de très bonnes ventes pour le nouvel acteur américain Deka (WKN DL0LLA), une société récemment cotée en bourse. "Comme avec Focus sur le logement en Allemagne (WKN A12BSB), nous aspirons à plus de liquidités et cela fonctionne assez bien."

