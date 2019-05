French News: I. Hecht: Nous devons créer un système organisé et efficace pour la collecte séparée des déchets

Source: Russie – Conseil de la fédération

Le Conseil de la fédération a examiné les questions d’appui législatif à la sphère de la gestion des ressources secondaires basée sur l’implication des déchets de production et de consommation dans la circulation économique.

Irina Hecht Hecht Irina Alfredov, vice-présidente du Comité de la politique agraire et alimentaire et de la gestion de l’environnement du Conseil de la Fédération, une représentante de l’organe exécutif de la région de Tcheliabinsk a organisé une table ronde sur «Les perspectives de développement d’un soutien législatif à la gestion des ressources secondaires basé sur l’implication de la production et du gaspillage de la consommation dans la circulation économique» Le sénateur a attiré l’attention sur le fait que la Russie n’a pas encore créé de système efficace permettant de minimiser la quantité de déchets éliminés, sous réserve d’une économie de ressources maximale, de la réintroduction des composants recyclables des déchets dans la circulation économique et de la conversion des déchets en matières premières secondaires pour la fabrication de nouveaux produits et d’énergie.

“Table ronde” sur le thème “Perspectives de développement d’un soutien législatif à la sphère de la gestion des ressources secondaires basée sur l’implication des déchets de production et de consommation dans la circulation économique” 1 sur 11

Irina Hecht2 sur 11

Viktor Pavlenko3 de 11

“Table ronde” sur le thème “Perspectives de développement d’un soutien législatif à la sphère de la gestion des ressources secondaires basée sur l’implication des déchets de production et de consommation dans la circulation économique” 4 sur 11

“Table ronde” sur le thème “Perspectives de développement d’un soutien législatif à la sphère de la gestion des ressources secondaires basée sur l’implication des déchets de production et de consommation dans la circulation économique” 5 sur 11

Victor Ozerov6 sur 11

“Table ronde” sur le thème “Perspectives de développement d’un soutien législatif à la sphère de la gestion des ressources secondaires basée sur l’implication des déchets de production et de consommation dans la circulation économique” 7 sur 11

“Table ronde” sur le thème “Perspectives pour le développement d’un soutien législatif à la sphère de la gestion des ressources secondaires basée sur l’implication des déchets de production et de consommation dans la circulation économique” 8 de 11

Vladimir Gorodetsky9 sur 11

“Table ronde” sur le thème “Perspectives de développement d’un soutien législatif à la sphère de la gestion des ressources secondaires basée sur la participation des déchets de production et de consommation à la circulation économique” 10 de 11

“Table ronde” sur le thème “Perspectives pour le développement d’un soutien législatif à la sphère de la gestion des ressources secondaires basée sur l’implication des déchets de production et de consommation dans la circulation économique”

“Une des raisons de la faible implication des déchets dans la circulation économique est l’absence d’un système organisé et efficace de collecte séparée des déchets, ainsi que d’une réglementation législative du secteur de la gestion des ressources secondaires”, a déclaré le parlementaire. la prestation de services dans diverses industries sous forme de sous-produits qui entrent automatiquement dans la catégorie des déchets, et lors de leur manipulation, les exigences de la loi talstva dans le domaine de la production et de la consommation de déchets, dont l’exécution est associée à des coûts financiers.

Voir aussi

Dans de nombreux cas, les sous-produits ont une valeur de ressource, sont en fait des ressources secondaires et peuvent être impliqués dans le chiffre d’affaires économique. Ce problème est particulièrement aigu en ce qui concerne des sous-produits tels que le phosphogypse formé lors de la production d’engrais phosphatés, de scories métallurgiques, de cendres et de scories provenant de la combustion du charbon et du lignite. Ainsi, le phosphogypse convient à la remise en état des terres et à la remise en état des terres, ainsi qu’à l’aménagement des fondations des routes.

Il est nécessaire d’examiner en priorité un projet de loi visant à réglementer la circulation des ressources secondaires.

Les entités économiques tentent d’utiliser les produits ci-dessus et d’autres sous-produits pour la production, la réalisation de travaux et la fourniture de services, mais elles se heurtent aux prescriptions des autorités de contrôle de l’État qui les obligent à remplir au préalable les exigences en matière de déchets prévues par la législation sur la production et la consommation. les ressources de la catégorie «déchets» ne correspondent pas à leurs caractéristiques, ni au contenu des relations émergentes. Dans le même temps, les ressources secondaires ne sont pas l’objectif de la production, elles ne sont pas soumises à des exigences de qualité en tant que produits planifiés, ce qui montre qu’il est possible d’envisager d’affecter les ressources secondaires générées en production à la nouvelle catégorie de résultats de production et d’établir une base juridique distincte pour ces derniers. Selon les participants à la réunion, pour atteindre cet objectif, il semble nécessaire de constituer un organe indépendant la législation de la Fédération de Russie sur les ressources secondaires. Selon les résultats de la discussion, les participants à la table ronde ont recommandé à l’Assemblée fédérale d’examiner en priorité le projet de loi visant à réglementer la circulation des ressources secondaires.Le Gouvernement de la Fédération de Russie est invité à accélérer l’élaboration du projet de loi stimuler la demande de produits de leur part. En particulier, la loi devrait prévoir la résolution d’un certain nombre de problèmes, tels que l’introduction de l’appareil conceptuel en termes de «ressources secondaires», «ressources matérielles secondaires», «ressources énergétiques secondaires», «matières premières secondaires», établir des critères pour l’identification des matières premières secondaires et des conditions où les déchets destinés à être utilisés comme ressources secondaires perdent le statut de déchets.Il est nécessaire d’établir des exigences pour les entités économiques qui traitent avec des ressources secondaires, de créer un système de comptabilité et de reporting et par types de matières premières secondaires, introduire des mesures d’incitation économique dans le domaine de la manipulation des ressources secondaires, y compris la création d’un système de marchés publics pour les produits fabriqués à partir de matières premières secondaires, etc. Il est également proposé d’étudier la possibilité de mettre en œuvre des mesures d’incitation économique pour la participation des ressources secondaires à la circulation économique. la question de la création d’une association unifiée de processeurs de ressources matérielles secondaires afin de constituer une association du monde des affaires, Dans le domaine du recyclage des déchets de production et de consommation, Vladimir Gorodetsky, Gorodetsky Vladimir Vladimirovich, représentant de l’organe exécutif de la région de Novossibirsk, membre du Conseil de la fédération et représentant de la région de Novossibirsk, vice-président du Conseil de la Fédération organe exécutif du district autonome de Yamalo-Nenets Viktor Ozerov, Ozerov Viktor Alekseevich, représentant de l’organe législatif (représentant) du pouvoir de l’État sur le territoire de Khabarovsk, Viktor Pavlenko. PavlenkoViktor Nikolayevich Représentant de l’organe exécutif du gouvernement de la région d’Arkhangelsk

MIL OSI