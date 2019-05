French News: Klöckner: Même avec des œufs transformés, donnez des informations sur l’attitude

Source: Ministère fédéral de l’Alimentation et de l’AgricultureLe Ministre fédéral de l’Alimentation et de l’Agriculture, Julia Klöckner, a appelé à un étiquetage obligatoire des aliments contenant des œufs avec la garde des poules pondeuses.

La ministre fédérale Julia Klöckner: “Grâce à l’étiquetage correspondant aux œufs crus et aux emballages d’œufs, les consommateurs peuvent maintenant voir comment les poules pondeuses ont été gardées. Toutefois, lors de l’achat d’oeufs de Pâques, de nouilles aux oeufs frais, de produits de boulangerie contenant de l’œuf ou de la mayonnaise, ces informations sont perdues car l’œuf est considéré comme traité. Ici, je m’engage à plus de transparence. De nombreux fabricants de produits alimentaires indiquent déjà volontairement l’étiquetage des produits à base d’œufs transformés. Il serait toutefois préférable d’étendre l’exigence d’étiquetage existante pour les œufs non transformés à tous les produits dans lesquels des œufs ont été transformés. C’est le seul moyen de prendre une décision d’achat consciente et bien informée dans ce domaine, et je me tournerai vers la Commission européenne pour cela, car un règlement au niveau de l’UE serait très judicieux. Mais si la Commission continue à en juger autrement, nous devons et continuerons de rechercher des débouchés au niveau national. “Contexte: La loi générale sur l’étiquetage ne prévoit pas une telle obligation d’étiquetage. En outre, la Commission européenne et les autres États membres ont jusqu’à présent refusé de modifier le droit de l’Union. Un système d’étiquetage national est possible sous certaines conditions légales. Cela devrait être notifié à la Commission européenne et à l’Organisation mondiale du commerce.Jusqu’à présent, les consommateurs qui souhaitent éviter les œufs en cage peuvent baser leurs efforts sur des initiatives privées, telles que celles portant le label KAT “Animal Welfare”, ou choisir des produits issus de l’agriculture biologique ,

