French News: La production de la pêche en aquaculture a diminué de 5,9% en 2018

23 mai 2019

WIESBADEN – En 2018, près de 2 600 produits Les fermes aquacoles en Allemagne environ 18 100 tonnes de poisson. Selon l’Office fédéral de la statistique (Destatis), ce chiffre était inférieur d’environ 1 100 tonnes à celui de l’année précédente (-5,9%). La production de mollusques et crustacés, avec un peu moins de 13 700 tonnes, était également inférieure d’environ 19% à celle de l’année précédente. La quantité d’œufs et de caviar produits a augmenté d’environ 3,7% au cours de la même période pour atteindre un peu plus de 75 tonnes. La production totale de poissons, crustacés et autres produits de l’aquaculture était d’environ 31 900 tonnes. C’était 12,0% de moins qu’en 2017.

La truite arc-en-ciel (34,9%) et la carpe commune (26,2%) représentaient plus de la moitié de la production de poisson. Les principaux pays producteurs de truite arc-en-ciel ont été le Bade-Wurtemberg et la Bavière, représentant ensemble près de 3 600 ou 56,9% du total des 6 300 tonnes. Parmi les quelque 4 700 tonnes de carpes communes, environ 3 600 tonnes, soit 76,0%, ont été produites en Bavière et en Saxe. Les autres espèces de poissons importantes sont la truite saumonée (plus de 1 500 tonnes ou 8,5%) et l’omble chevalier alsacien (environ 1 400 tonnes). 7,8%) et l’anguille européenne (environ 1 200 tonnes ou 6,7%). La quasi-totalité de la production de bière se déroule dans les exploitations aquacoles de Basse-Saxe, autour de 1 200 tonnes.

La majeure partie de la production de la pêche (89,9%) a eu lieu dans des exploitations produisant annuellement 5 tonnes de poisson et plus. Cependant, ces plus de 400 exploitations ne représentent que 17,4% des exploitations piscicoles, alors que 1 500 ou 59,3% des exploitations piscicoles produisent une production annuelle inférieure à 1 tonne de poisson. Environ 2,6% seulement de la production totale de poisson provient de ces exploitations.

Production dans les fermes aquacoles en 2018

opérations

lot

nombre

tonnes

Production aquacole totale

2584

31871

à savoir:

Poissons

2564

18109

à savoir:

Carpe commune

1709

4746

Truite arc-en-ciel (sans truite saumonée)

972

6315

truite saumonée

249

1537

Alsacien

158

1419

Anguille européenne

10

1207

coquillages

11

13659

Roe / caviar

32

75

