French News: Le département de l’éducation de la région de Voronej et le NPO Energomash ont signé un accord de coopération

Source: Espace fédéral russe

NPO Energomash # chief 23 mai 2019 16: 31 Le département de l’éducation de la région de Voronezh et le NPO Energomash ont signé un accord de coopération, l’accord de coopération concernant les programmes éducatifs de la Talent and Success Foundation a été signé par le département de l’éducation, de la science et de la politique de la jeunesse de la région de Voronezh et nommée d’après l’acquéreur V.P. Oleg N. Mosolov, chef du département de l’éducation, de la science et de la politique de la jeunesse de la région de Voronezh et Natalia A. Egorenkova, directrice générale adjointe du personnel et de la politique sociale, NPO Energomash. Académicien V.P. Glushko avec la participation de Oleg Mikhailovich Lebedev, directeur exécutif adjoint du personnel du Bureau de conception de l’automatisation chimique JSC (KBKhA JSC) a signé un accord bilatéral et a tenu une réunion sur la mise en œuvre du programme de coopération scientifique, technologique et pédagogique. L’accord signé détermine la participation d’enfants talentueux de la région de Voronezh, sélectionné participants aux programmes éducatifs “Sirius”, aux programmes de NPO Energomash “Path to Success”, avec la participation d’entreprises de la structure de fusée intégrée igatelestroeniya Voronezh ploschadki.So étudiants grades 8-11, montrant la capacité technique, rassemblera des experts des entreprises ISRD (à Voronezh – KBKhA) et des institutions partenaires – afin de les aider dans le développement, la formation continue et la construction d’une carrière réussie dans les entreprises ISRD. La fondation “Talent and Success” est la fondatrice du centre “Sirius”, qui sélectionne des enfants talentueux dans toute la Russie, organise des changements éducatifs et techniques sur son territoire.

MIL OSI