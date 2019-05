French News: Le Forschungszentrum Jülich remporte le premier LABVOLUTION AWARD

Source: Centre de recherche Julich

Le groupe de travail “Bioprocesses and Bioanalytics” et le laboratoire d’innovation “MiBioLab” de Helmholtz à l’IBG-1 ont reçu mardi le premier prix Labvolution au salon LABVOLUTION à Hanovre. Le prix récompense les idées qui améliorent les laboratoires – ici, avec la création d’une plate-forme de culture automatisée et miniaturisée par le groupe de travail du professeur Marco Oldiges. Cela a été récompensé par la 1ère place. Le salon Labvolution à Hanovre est le plus important salon consacré à la numérisation et à l’automatisation dans le secteur des laboratoires. Institut des bio et géosciences – Biotechnologies (IBG-1)

vers le haut

MIL OSI