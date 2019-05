French News: Le Premier ministre Mateusz Morawiecki: Nous surveillons en permanence le risque d’inondation

Source: Président de la Pologne en polonais

1 de 9Fot. Adam Guz et Mateusz Rzewuski / KPRM

Voir le film Le Premier ministre Mateusz Morawiecki dans les zones touchées par les inondations »Nous ferons tout pour minimiser les pertes et les conséquences de l’inondation – a déclaré le Premier ministre à Czarnochowice (Petite-Pologne), où il s’est entretenu avec les habitants de maisons inondées. Tous les services sont mis dans un état de disponibilité maximale – a-t-il assuré. Auparavant, le chef du gouvernement se trouvait au stade de l’eau Kosciuszko à Cracovie et au réservoir de rétention de Bieżanów, sur la rivière Serafie, et a déclaré être en contact permanent avec le ministère de l’Intérieur et de l’Administration et tous les services, notamment avec garde et armée. Il a remercié tous ceux qui aident les habitants dans la lutte contre les effets de l’inondation. Nous allons tout faire pour minimiser les pertes et les conséquences de cette inondation, a déclaré le chef du gouvernement. Il a également remercié les résidents qui s’entraident de manière extrêmement sacrificielle et solidaire et nous surveillerons le risque d’inondation de façon permanente. Nous voulons aider tous les gens sur place – a déclaré le Premier ministre.

