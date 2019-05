French News: Le président de la Russie a récompensé les héros de l’espace

La cérémonie de remise des prix d’État de la Fédération de Russie a eu lieu aujourd’hui dans la salle Catherine du Kremlin. Des Russes remarquables, y compris des cosmonautes du détachement de cosmonautes de Roskosmos, ont reçu des ordres, des médailles et des pectoraux pour des titres honorifiques. – Il est promu par des personnes dévouées. Beaucoup d’entre eux participent à des vols orbitaux, effectuent des tâches complexes. Le métier de cosmonaute est devenu familier, mais reste héroïque, sans aucun doute. L’Ordre du mérite pour la patrie, degré II, a été attribué au héros russe de la Fédération de Russie, le pilote-cosmonaute russe Fedor Yurchikhin, qui a effectué cinq expéditions vers l’ISS et neuf sorties dans l’espace. L’Ordre du mérite pour la patrie, 4ème degré, a été attribué aux héros-pilotes russes Cosmonautes russes Andreï Borisenko et Oleg Novitski, qui ont effectué chacun deux vols spatiaux.

