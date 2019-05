French News: Le sport club et la loi fondamentale

Source: DOSBAm, le 23 mai 2019, la loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne a 70 ans. A cette occasion, le professeur Jürgen Schulke a mis en lumière la relation avec le sport de club organisé de manière démocratique, il faut le savoir, car elle a depuis longtemps permis à notre pays d’assurer la paix, la prospérité et la cohésion. En résumé, cette prose hante nos droits à la liberté, à l’égalité, à la fraternité, à la foi, à l’information, à l’éducation, à la profession, au choix du lieu, à la responsabilité des autres et de l’ensemble. Nous devrions l’aimer et le vivre, en promouvant activement les paragraphes et les esprits. Parce que ces droits sont toujours menacés, ils doivent être combattus et défendus. À l’heure actuelle, l’article 9 (Droits fondamentaux) stipule simplement que: Tous les Allemands ont le droit de former des associations et des sociétés. La phrase succincte – l’un des droits les plus fondamentaux – est la promesse de s’organiser démocratiquement dans la vie quotidienne. Pour une variété d’activités, les gens peuvent s’unir volontairement et résoudre, tout le monde a le droit d’exprimer sa voix et de décider sur un pied d’égalité, le pouvoir et la responsabilité seront élus à temps, ensemble, peuvent représenter des intérêts pour l’extérieur. Les Allemands l’utilisent dans 600 000 clubs. C’est l’ADN de notre démocratie: ce n’est pas avant 1848 que le droit d’association a été adopté à l’Assemblée nationale de Francfort, il s’était longtemps battu et avait ensuite été suspendu encore et encore sous un régime non démocratique. Personne ne le sait mieux que le mouvement sportif des clubs en Allemagne, qui est aujourd’hui la plus grande organisation civique en Allemagne avec 27 millions de membres dans plus de 90 000 clubs. Elle a trouvé sa première forme sur le premier terrain de gymnastique du “gymnaste” Jahn à Berlin il y a plus de 200 ans. Elle a suivi près de 200 places supplémentaires avec des dizaines de gymnastes. Depuis lors, les clubs de gymnastique et les terrains de gymnastique n’ont jamais été autorisés sans restriction: barrière de gymnastique 1819, Interdiction d’association après l’échec de la constitution 1850, loi socialiste de 1878, Gleichschaltung 1933, interdictions d’association par les alliés jusqu’en 1949. Et malgré tout, malgré les interdictions, les guerres, les évasions et les destructions, les êtres humains se retrouvèrent encore et encore pour s’unir, se soutenir, la vie de club De nombreuses personnes ont accompli des loisirs tels que des amitiés durables, ce qui leur a permis de créer une grande liberté: la création de clubs a été proclamée droit fondamental avec la loi fondamentale de 1949. Le sport de club allemand a fait de la liberté ininterrompue l’auto-organisation un succès. Un Allemand sur trois est aujourd’hui membre d’un club de sport, présent dans presque tous les lieux. Les associations liées au sport – soutenues par l’État de diverses manières – ont elles-mêmes construit des dizaines de milliers d’installations sportives, proposent environ 200 sports pour tous, organisé des compétitions locales et internationales, améliorent la condition physique et la santé de millions de personnes et intègrent des étrangers d’autres pays. et l’inclusion des personnes handicapées, coopère avec les écoles dans les soins à temps plein. D’innombrables personnes ont été formées pour devenir des aides, des formateurs ou des membres du conseil d’administration. Enfin, il a emprunté l’autre voie du sport en Allemagne de l’Est et, avec l’unification de 1989, a développé une association commune, comme de nombreux autres pays le souhaitent. La loi sur les associations ainsi que d’autres associations de défense des libertés ont permis une auto-organisation créative au sein de la communauté. Le sport a absorbé cela et, à sa manière, a respecté la Loi fondamentale avec un mouvement vivant. Il travaillera avec ses clubs pour veiller à ce que cela reste ainsi. (Auteur: Prof. Jürgen Schulke)

MIL OSI