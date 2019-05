French News: Lève tard et éventail violet

Source: NABU – Naturschutzbund DeutschlandLe grand oeil de boeuf (Maniola jurtina) en portrait

Les yeux de boeuf ne sont pas pointilleux et coupés sur de nombreuses plantes: de préférence quand ils sont violets En raison de sa grande flexibilité, vous pouvez voir ce papillon brun foncé avec des yeux parfois accrocheurs.

Gros œil de boeuf – Photo: Monika Povel

Gros œil de boeuf – Photo: NABU / Klemens Karkow

Gros œil de boeuf – Photo: Monika Povel

Gros oeil sur un dahlia – Photo: Helge May

Gros œil de boeuf – Photo: Helge May

Le grand œil de bœuf appartient à la famille des personnes nobles et, comme l’œil brun et l’échiquier, à la sous-famille des yeux-papillons. Avec leurs yeux, principalement sur le dessous des ailes, ils peuvent intelligemment tromper les prédateurs. Tous les yeux-papillons ont besoin d’herbes, l’aliment principal de leurs chenilles. Heureusement, les chenilles ne sont pas très pointilleuses, car elles peuvent trouver une maison dans de nombreux habitats.Caractéristiques de l’œil du grand bœufUne grande tache ressemblant à un œil orne les ailes antérieures de la femelle et lui donne son nom. Il est beaucoup plus petit chez les mâles. Avec ces dessins, le Grand Oeil-de-Bœuf trompe habilement ses ennemis et les dissuade, comme le fait par exemple l’œil du paon. Le dessus des ailes est brun foncé et peut donc facilement être confondu avec d’autres espèces. Une large bande grise sur le dessous des ailes postérieures aide donc à déterminer le grand oeil de boeuf. Les ailes inférieures sont sinon orange avec un bord gris-brun et un œil (avant) et gris-brun (arrière). L’envergure des ailes atteint 40 à 50 millimètres. Mode de vie et occurrence Grand œil de boeuf lors de l’accouplement – Photo: Renate Colell

Le grand œil de bœuf vole de fin mai à fin septembre en une génération seulement. Il est répandu dans toute l’Europe au nord et peut être vu en Afrique du Nord. Le papillon préfère les habitats ouverts et secs à modérément humides. On le découvre dans les prairies et les prairies sèches, en lisière de forêt et dans les clairières, à certains endroits également dans les parcs et les jardins, ainsi que dans les marges des tourbières. Les femelles pondent leurs œufs dans des prairies fraîchement coupées. Ils collent les œufs un à un sur les restes d’herbe près du sol ou les laissent simplement tomber. C’est ce qu’il ya au menuLes papillons sucent le nectar de nombreuses plantes, mais la floraison violette est préférable. Ainsi, les espèces de chardon des champs, la renouée, la dost, le souci, l’achillée millefeuille, le lilas d’été, la mûre noire, le trèfle blanc, le trèfle rouge, la lande de Bell, le pigeon skabio, le thonier, le daim, le diable et le valérian Les chenilles peuvent se nourrir de nombreuses herbes, telles que la trompette verticale, la fétuque de mouton et le pâturin des prés. La polyvalence et la flexibilité de la chenille et de la Falternahrung garantissent que le œil du grand boeuf est toujours l’un des papillons les plus communs de nos jours.

Bon à Savoir: Les femelles du grand œil-de-bœuf apparaissent beaucoup plus tard au printemps que les mâles. Par conséquent, les mâles effectuent des vols de patrouille et cherchent soigneusement dans l’herbe des femelles en éclosion. Les femelles éclosent de pupes verdâtres attachées à des brins d’herbe. Comment puis-je aider? Créez un jardin naturel, avec différentes herbes. Cela offre aux femelles des possibilités de ponte et de nourriture pour les chenilles. Et beaucoup de fleurs pourpres nourrissent les papillons de nuit en été, des chardons bruns à la valériane sauvage.

