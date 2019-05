French News: Négociations avec le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso

Source: Président de la Russie – Kremlin

Un paquet de documents a été signé à la fin des négociations. * * * Début de l’entretien avec le Président de la République du Congo, Denis Sassou-Nguesso V. Poutine: Monsieur le Président, je suis très heureux de vous voir. Vous n’êtes pas la première fois dans notre pays. Et comme nous ne nous rencontrons pas pour la première fois, je suis très heureux de pouvoir poursuivre nos contacts. Les relations entre nos pays ont toujours été amicales et se développent exactement de la même manière depuis déjà 55 ans. Nous avons assisté à une augmentation du chiffre d’affaires des produits de base – plus de 60% – bien que, malheureusement, les valeurs absolues restent modestes. Mais il existe un bon potentiel dans un certain nombre d’industries, notamment l’énergie, la transformation, l’agriculture. Je suis sûr que nous pourrons discuter de toutes ces questions lors de votre visite. Il est très occupé, au sens strict du terme, en visite de travail et, bien entendu, nous serons heureux de vous voir lors du premier sommet Russie-Afrique, qui se tiendra en octobre prochain à Sotchi. Bienvenue, Monsieur le Président.

