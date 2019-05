French News: PJSC “Proton-PM” à l’exposition “Metal-2019”

Source: Espace fédéral russe

NPO Energomash # chief 23.05.2019 10: 50PJSC Proton-PM à l’exposition Metalworking-2019 de PJSC Proton-PM (composant de la structure intégrée du moteur de fusée NPO Energomash), à l’Université nationale polytechnique de recherche de Perm (PNIPU) et à trois bureaux d’études Les sociétés Prikamye présenteront un développement unique – un centre complet pour la culture de produits additifs – au plus grand salon russe consacré à l’industrie mondiale des machines-outils et aux technologies modernes d’usinage des métaux. Ouverture le lundi 27 mai à Moscou, l’équipement est destiné à la fabrication de pièces métalliques obtenues par la méthode de soudage hybride additif avec l’utilisation de fil métallique. Le centre permet d’effectuer toute une gamme d’opérations technologiques, y compris le dépôt de fil additif, le durcissement couche par couche (forgeage) et l’usinage forcé de pièces en acier de construction, en acier et alliages résistant à la chaleur et à la chaleur, alliages de titane, d’aluminium et de magnésium, bronze et autres métaux. Utilisé des torches à plasma uniques de leur propre conception, qui n’ont pas d’analogues dans le monde, ainsi qu’un lit monolithique en fonte, des moteurs électriques et un servo-entraînement à couple élevé. L’équipement est équipé de systèmes de contrôle modernes et les technologies additives introduites lors de la conception de l’équipement permettent un cycle de production complet: à l’entrée – le fil de soudure et le modèle 3D, et à la sortie – la pièce usinée. Ils permettent également d’abandonner la création d’outils de moulage et de moulage coûteux, de réduire les coûts de fabrication de pièces de grande taille et d’augmenter le taux d’utilisation du matériau. En outre, les équipements présentés permettent de fournir des propriétés mécaniques et une qualité élevées du métal déposé, des performances élevées du processus, la possibilité de fabriquer de grandes pièces et d’utiliser des fils de différentes compositions chimiques, poudres moins chères et plus accessibles. Grâce à la production de machines de type portail, il est désormais possible d’augmenter les dimensions des produits de revêtement à 10 mètres de long.Avec le projet de création d’équipements industriels pour les technologies additives utilisant le surfaçage au plasma, le projet a débuté en avril 2018. Ses participants, en plus de PJSC “Proton-PM” et de PNRPU, sont des sociétés d’ingénierie de Perm: INCOR LLC, Centre de technologies pour faisceaux d’électrons et laser, LLC, MIP Integrated Additive Technologies LLC. Le projet est mis en œuvre avec le soutien du gouvernement du territoire de Perm et du ministère régional de l’Industrie, de l’Entrepreneuriat et du Commerce dans le cadre du développement du groupe de moteurs de fusée “Technopolis” New Star “.” L’exposition «Equipements, instruments et outils pour l’industrie du métal» («Metalworking 2019») se tiendra du 27 au 31 mai au Expocenter (Moscou). Le développement de Perm sera présenté sur le stand de NPO Energomash. Valery Goldobin, directeur exécutif adjoint des activités commerciales de PJSC Proton-PM: «Nous recherchons aujourd’hui des produits de haute technologie, dont la production repose sur les compétences uniques de l’entreprise. La stratégie de diversification des entreprises vise à cela. L’une de ses orientations est le projet «Construction de machines-outils», dans le cadre duquel nous créons des équipements additifs. Le développement présenté diffère des analogues étrangers par sa polyvalence et peut être recherché aussi bien dans l’industrie aéronautique et spatiale que dans la construction navale pour la production à petite échelle, ainsi que dans les installations de réparation de divers profils, ainsi que dans l’exploitation d’équipements pétroliers sur des sites distants. De plus, ces centres d’usinage trouveront une application dans les projets d’ingénierie inverse et de recherche dans la production de produits individuels.

