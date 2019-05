French News: Rapport de participation du gouvernement fédéral 2018

Source: Ministère fédéral des financesLe gouvernement fédéral détient des participations directes dans 109 entreprises. Des informations détaillées à ce sujet figurent dans le rapport de participation du gouvernement fédéral, publié chaque année par le ministère fédéral des Finances, en tant que département responsable des aspects fondamentaux de l’investissement. La participation de chaque société fédérale est décentralisée par les services spécialisés compétents, responsables des données fournies. dans la partie introductive – Partie A – questions d’actualité pour les sociétés fédérales. Il contient, entre autres, des illustrations de la proportion de femmes dans les conseils de direction et de surveillance des participations fédérales. Le quota de 30% de nominations fédérales (comptant au moins trois sièges de la Confédération) fixé par la loi sur la composition des corps fédéraux pourrait être augmenté de 2,2% à environ 41,8% en 2018 (date limite du 31 août 2018). Les participations fédérales, y compris celles pour lesquelles la Confédération suisse n’a aucun droit d’occupation, ont augmenté de 32,3% (contre 31,9% en 2017) par rapport au rapport de participation de 2017. Il fait référence au suivi de la participation lancé par le BMF en 2016 et celui de 2017 Lancement d’une surveillance spécifique pour DB AG et ses filiales, destinée à servir d’instruments pour améliorer la surveillance du succès des participations fédérales et pour la réduction des risques au niveau fédéral. En outre, des remarques sont faites sur la rémunération des administrateurs et des membres du conseil de surveillance. Une attention constante est accordée au sujet de la “durabilité”. Les sociétés qui appliquent le code de développement durable allemand sont mises en évidence avec le logo du Conseil allemand pour le développement durable.Le rapport de participation 2018 actuel indique l’état au 31 décembre 2017. La version imprimée du rapport devrait être livrée en juin 2019. Une copie papier peut être envoyée via le Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH à acquérir.DownloadBeteiligungsbericht der Bundes 2018 [PDF, 4MB]

