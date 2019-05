French News: Remise des prix d’État de la Fédération de Russie

Source: Président de la Russie – Kremlin

Plus de 30 représentants de divers domaines ont été récompensés: pilotes spatiaux, scientifiques, travailleurs du secteur culturel et sportif, de l’industrie et de l’agriculture. * * * V.Putin: Bonjour, chers amis! Je tiens tout d’abord à remercier toutes les personnes qui recevront aujourd’hui des prix de l’État, pour le travail et les hauts accomplissements, pour la fidélité à la Russie, pour la participation partielle, créative et sympathique à la vie du pays. Grâce à vos idées novatrices et à vos brillantes réalisations, vous apportez une contribution considérable à son développement, à notre mouvement progressiste commun, vous incitant à atteindre plus de millions de personnes, à œuvrer pour le bien-être de la Patrie en tant qu’exemple de votre vie.Sagesse et expérience, une vision systématique des tâches de l’État, la capacité à assurer leur solution la responsabilité est dans le caractère fort et brillant de Valentina Ivanovna Matvienko. Elle est devenue la première femme à présider le Conseil de la fédération et, dans cette position, elle fait beaucoup pour renforcer le parlementarisme et le fédéralisme russes. Valentina Ivanovna a reçu l’une des plus hautes distinctions de la Russie, l’Ordre du Saint-Apôtre André le Premier appelé. Les meilleurs esprits de la Patrie ont toujours appelé à son avenir, à l’éducation digne des nouvelles générations. L’école supérieure y joue un rôle primordial: aujourd’hui, les recteurs des principales universités du pays – Victor Antonovich Sadovnichy, Mukhadin Abdurakhmanovich Eskindarov, Viktor Ivanovich Grishin – et les chefs d’écoles et d’ateliers de création renommés – Nikolai Maximovich Tsiskaridze, Sergey Nikolaevich Andriyaka. menée au Centre national d’hématologie, d’oncologie et d’immunologie pédiatriques. Lorsque son chef, Alexander G. Rumyantsev, a déclaré: «Pas de problème!» – je l’ai entendu à plusieurs reprises, cela signifie: «Agissons, travaillons!». Une telle volonté de traiter efficacement les maladies infantiles graves et de vaincre cette maladie est devenue la devise de toute l’équipe. Alexander G. aujourd’hui dans cette salle. Ici et ses collègues, représentant différentes directions de la médecine moderne. Le travail de chacun de vous, chers amis, mérite les paroles les plus chaleureuses: les innovations scientifiques et technologiques avancées ont toujours ouvert l’industrie spatiale. Elle est promue par des personnes dévouées. Beaucoup d’entre eux participent à des vols orbitaux, effectuent des tâches complexes. Le métier de cosmonaute est devenu familier, mais reste héroïque sans aucun doute. Des représentants de ce courageux détachement sont présents ici aujourd’hui: Fedor Nikolayevich Yurchikhin, Andrei Ivanovich Borisenko, Oleg Viktorovich Novitsky Le pilote d’essai Vladimir Nikolaevich Kutanin a reçu le Grand Prix de la Patrie. Son travail est souvent associé à des situations d’urgence. C’est en eux que se manifestent la maîtrise de soi, le courage et les compétences réelles. Nous sommes heureux d’accueillir tous ceux qui travaillent dans la production, qui assurent les activités des entreprises clés et des secteurs de l’économie russe, créent la richesse nationale de notre pays et font partie intégrante de notre culture. Il n’a jamais trahi sa vocation – servir la musique, ses traditions folkloriques – avec un chef brillant, chef du Grand Orchestre Symphonique Tchaïkovski, Vladimir Fedoseyev, dans lequel vous trouverez toute une constellation de vos artistes, musiciens, artistes préférés. Vous créez une image unique et unique de la Russie moderne, reflétant l’extraordinaire diversité de ses talents, nous sommes un pays offrant des possibilités incroyables, généreux, hospitalier, ouvert à la coopération et au dialogue. Nous attachons de l’importance à l’amitié et sommes reconnaissants envers tous ceux qui soutiennent ces traditions, promeuvent des idées de paix et de partenariat dans divers domaines, dont le sport. Des vacances brillantes, qui nous ont donné la Coupe du Monde, resteront longtemps dans les mémoires. Je remercie tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce rêve: les citoyens russes, nos partenaires étrangers et, bien entendu, le président de la Fédération internationale de football, M. Giovanni Infantino, chers amis! Vous avez atteint des hauteurs impressionnantes. Je vous souhaite de nouveaux succès, santé et bien-être. Ravi de vous voir tous.

MIL OSI